    ASML auf Rekordhoch

    Siltronic, SUSS, Infineon: Chipwerte mit perfektem Start ins neue Jahr

    Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach Leistungshalbleitern weiter kräftig an. Aktien entlang der gesamten Lieferkette schießen zum Wochenstart nach oben.

    ASML auf Rekordhoch - Siltronic, SUSS, Infineon: Chipwerte mit perfektem Start ins neue Jahr
    Halbleiter-Aktien gehören am Montag zu den Gewinnern am Aktienmarkt. Chipzulieferer Siltronic stürmt mit einem Kursplus von 7 Prozent an die Spitze des SDAX, dahinter folgt mit einem Kursgewinn von mehr als vier Prozent der Anlagenbauer Suss Microtec. Die Aktie von Maschinenbauer Aixtron hatte bereits am Freitag ein Neujahrsfeuerwerk abgeschossen und 13 Prozent zugelegt.

    Besonders Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz treiben den Bedarf – schneller, als die Branche aktuell liefern kann. Das trieb in den vergangenen Tagen die Kurse entlang der gesamten Lieferkette. In Asien erreichten die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix neue Höchststände, während sich bei Micron Technology im US-Handel ein weiteres Rekordniveau abzeichnete.

    Nach einer Hochstufung durch Bernstein Research schoss der Kurs des niederländischen Chipanlagenbauers ASML am Montag um fast vier Prozent nach oben und markierte bei rund 1.031 Euro ein neues Rekordhoch.

    Die Aktie von Infineon kann ebenfalls 2,5 Prozent zulegen. In einem Interview mit dem Handelsblatt bekräftigte Vorstandschef Jochen Hanebeck, dass das Unternehmen seine Erlöse mit KI-Servern bis 2026 auf rund 1,5 Milliarden Euro mehr als verdoppeln will. Bis 2030 soll sich dieses Volumen erneut mehr als verdoppeln.

    Nach Einschätzung des Managements könnten Lieferengpässe auch 2027 anhalten – abhängig davon, wie stark die Investitionen der großen Hyperscaler nach 2026 ausfallen. Zusätzlichen Rückenwind verspricht sich Infineon von der nächsten Generation der Stromversorgungsarchitektur in Rechenzentren. Der Trend zu 800-Volt-Systemen sowie der verstärkte Einsatz von Gallium-Nitrid- und Siliziumkarbid-Lösungen eröffnet laut Warburg Research weiteres Umsatzpotenzial im KI-Geschäft.

    Als weltweit führender Anbieter von Leistungshalbleitern sieht sich Infineon in einer bevorzugten Lieferantenposition. Neben Nvidia beliefert der Konzern sämtliche großen Hyperscaler, wodurch Marktanteilsverschiebungen als überschaubares Risiko gelten. Parallel stabilisieren softwaredefinierte Fahrzeuge und Mikrocontroller das Geschäft, während sich die Lage in der Autoindustrie ab 2027 wieder deutlich verbessern dürfte. Vor diesem Hintergrund bestätigt Warburg Research die Kaufempfehlung und das Kursziel von 42 Euro.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
