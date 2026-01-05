Mehr als eine Million unterstützen Petition für Böllerverbot

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als eine Million Menschen haben sich mit einer Petition für ein bundesweites Böllerverbot ausgesprochen. Das von der Deutschen Umwelthilfe initiierte Bündnis #böllerciao übergab die Petition mit 1.035.809 Unterschriften sowie einen offenen Brief an das Bundesinnenministerium, wie die Deutsche Umwelthilfe mitteilte. In dem Brief wird unter anderem eine sofortige Änderung der Sprengstoffverordnung durch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) gefordert, um ein bundesweites Verkaufs- und Anwendungsverbot von privater Pyrotechnik an Silvester zu erreichen.

DHU-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch sagte: "Nach den Ereignissen und den vielen Toten und Verletzten zu diesem Silvesterfest steht Minister Dobrindt vor seinem persönlichen Debakel. Er hätte es in der Hand gehabt, viele der Todesfälle und der unzähligen verletzten Menschen und zerstörten Wohnungen und Häuser zu vermeiden."