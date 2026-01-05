    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr als eine Million unterstützen Petition für Böllerverbot

    Für Sie zusammengefasst
    • Über 1 Million Unterschriften für Böllerverbot gesammelt.
    • Offener Brief fordert sofortige Änderung der Sprengstoffverordnung.
    • Bvpk warnt vor pauschalen Strafen für friedliche Feiernde.
    Mehr als eine Million unterstützen Petition für Böllerverbot
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als eine Million Menschen haben sich mit einer Petition für ein bundesweites Böllerverbot ausgesprochen. Das von der Deutschen Umwelthilfe initiierte Bündnis #böllerciao übergab die Petition mit 1.035.809 Unterschriften sowie einen offenen Brief an das Bundesinnenministerium, wie die Deutsche Umwelthilfe mitteilte. In dem Brief wird unter anderem eine sofortige Änderung der Sprengstoffverordnung durch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) gefordert, um ein bundesweites Verkaufs- und Anwendungsverbot von privater Pyrotechnik an Silvester zu erreichen.

    DHU-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch sagte: "Nach den Ereignissen und den vielen Toten und Verletzten zu diesem Silvesterfest steht Minister Dobrindt vor seinem persönlichen Debakel. Er hätte es in der Hand gehabt, viele der Todesfälle und der unzähligen verletzten Menschen und zerstörten Wohnungen und Häuser zu vermeiden."

    Auch die Gewerkschaft der Polizei Berlin hatte eine Petition mit dem Titel "Bundesweites Böllerverbot, jetzt!" gestartet. Im Dezember waren sich die Innenminister von Bund und Ländern bei einem Treffen in Bremen nicht einig über ein Böllerverbot geworden.

    Bvpk: Pauschale Bestrafung trifft die Falschen

    Der Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk (bvpk) sprach sich erneut gegen weitere Einschränkungen des privaten Silvesterfeuerwerks aus. Geschäftsführer Christoph Kröpl sagte: "Wer Millionen friedlicher Feiernder pauschal bestraft, trifft die Falschen, spaltet die Gesellschaft und lenkt davon ab, worum es wirklich geht: illegales Feuerwerk, zweckentfremdete Pyrotechnik, oft unter starkem Alkoholeinfluss, und Eigenlaborate. Das sind Straftaten. Dafür gibt es Gesetze, sie müssen konsequent durchgesetzt werden."/asn/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Mehr als eine Million unterstützen Petition für Böllerverbot Mehr als eine Million Menschen haben sich mit einer Petition für ein bundesweites Böllerverbot ausgesprochen. Das von der Deutschen Umwelthilfe initiierte Bündnis #böllerciao übergab die Petition mit 1.035.809 Unterschriften sowie einen offenen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     