Brandenburgs Minister Crumbach verlässt BSW und Fraktion
Für Sie zusammengefasst
- Crumbach tritt aus BSW-Partei und Landtagsfraktion aus.
- Interner Streit in der Partei führt zu Rücktritt.
- Zukunft der SPD/BSW-Koalition bleibt ungewiss.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs BSW-Finanzminister und Vize-Ministerpräsident Robert Crumbach ist angesichts des internen Streits aus seiner Partei und aus der Landtagsfraktion ausgetreten. Das gab Crumbach bekannt. Ob die SPD/BSW-Koalition damit am Ende ist, war zunächst offen./vr/DP/mis
