Datavault AI und Available Infrastructure skalieren physische Private Edge Clouds, um bis 2026 100 US-Städten leistungsstarke Zero-Trust-Cybersicherheit, digitale Zwillinge und agentenbasierte Datenmonetarisierung zu bieten

Die Partnerschaft verbindet die patentierten Lösungen DataValue, DataScore und Information Data Exchange (IDE) von Datavault AI mit den cybersicheren Hochleistungs-Präsenzpunkten SanQtum von Available Infrastructure, die für die Unterstützung von Tokenisierung, Datenaustausch und agentenbasierter Monetarisierung in nahezu Echtzeit entwickelt wurden. Damit erhält Datavault AI die Grundlage für die Skalierung der Unternehmensakzeptanz seiner KI und erfüllt gleichzeitig die erforderlichen regulatorischen Compliance-Anforderungen für sein IDE.

Die Quantenschlüssel-Verschlüsselung von SanQtum wird die patentierten und bevorstehenden IDE-Implementierungen von Datavault AI mit Elements Exchange (RWA), NIL und American Political Exchanges, deren Start für das erste Quartal 2026 geplant ist, weiter differenzieren, da diese quantentauglich sein werden.

33 führende Städte in den USA werden mit der Systemintegration der patentierten Lösungen Data Vault, DataScore, IDE und SanQtum Cybersecurity von Available Infrastructure für private Hochleistungsrechner im Datavault AI Edge Network beginnen.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 5. Januar 2026 / Datavault AI Inc. („Datavault AI” oder das „Unternehmen”) (NASDAQ:DVLT), ein führender Anbieter von KI-gestützten Technologien für Datenbewertung, Monetarisierung, Authentifizierung und digitale Interaktion, gab heute die geplante landesweite Einführung von SanQtum in Zusammenarbeit mit AP Global Holdings LLC (d/b/a Available Infrastructure) bekannt, um sichere Kommunikation, verschlüsselte Speicherung und leistungsstarke Datenverarbeitung in 100 Städten in den kontinentalen Vereinigten Staaten zu ermöglichen. Diese Einführung wurde entwickelt, um die patentierte IDE von Datavault AI zu unterstützen, mit deren Hilfe Rohdaten in handelbare Vermögenswerte umgewandelt werden können. Sie soll eine geringere Latenz, einen stärkeren Cyber-Schutz und eine konsistente Leistung in verteilten Umgebungen bieten.

Durch die Kombination der RWA-Tokenisierung von Datavault AI mit der verteilten Architektur von Available Infrastructure wollen die Unternehmen sichere Präsenzpunkte bereitstellen, die Workflows unterstützen, bei denen Geschwindigkeit, Integrität und Vertrauen von entscheidender Bedeutung sind. Die IDE von Datavault AI hilft bei der Erstellung eines digitalen Zwillings eines physischen Vermögenswerts, indem sie diesen mit einem permanenten, manipulationsresistenten Datensatz verknüpft, der als unveränderliche Metadaten oder in einer Blockchain gespeichert wird. Mit der Ausweitung der landesweiten Bereitstellung erwarten die Unternehmen, dass die kombinierte Präsenz die vertrauenswürdige Tokenisierung, den Austausch und die Bewertung beschleunigen wird, indem die sichere Datenverarbeitung näher an den Ort verlegt wird, an dem die Daten erstellt und Entscheidungen getroffen werden.

„Die Leistung und Präsenz in diesem Vorläufer des echten Quantencomputings beginnt mit der Beherrschung unseres eigenen und ersten virtuellen privaten Netzwerks, das mit einem redundanten, cybersicheren Cluster aus SanQtum- und Datavault-AI-Servern von Available Infrastructure mit energieintensiven, sperrigen Rechenzentrumsausbauten konkurrieren kann, da es mit weniger Stromverbrauch auskommt und keine Kühlmittel benötigt, wie sie bei herkömmlichen Systemen erforderlich sind“, sagte Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI. „Diese Bereitstellung verbessert unsere Fähigkeit, echte Unveränderlichkeit digitaler Objekte durch Quantenschlüssel-Verschlüsselung zu erreichen, die für die Unterstützung einer hochintegrierten Zero-Trust-Tokenisierung grundlegend ist. Unser bevorstehender und marktüberlegener Datenaustausch mit Hunderten von tokenomischen Anwendungsfällen wird eine einzigartige sichere Infrastruktur bieten, die näher am Bedarfspunkt positioniert ist. Wir haben die Möglichkeit, die Geschäftsergebnisse unserer Kunden wirklich zu beeinflussen und gleichzeitig unsere Branchenführerschaft zu stärken und den Zugang zu Supercomputing-Leistung nachhaltig und für Unternehmen jeder Größe und in Märkten unserer Wahl verfügbar zu machen, beginnend hier in den Vereinigten Staaten, dem lukrativsten Markt.“

„SanQtum stellt den Cybersicherheits-Tresor für Datavault AI bereit. Angesichts eines prognostizierten Wachstums von Edge-Computing um fast 30 % CAGR bis 2033 ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die souveräne Cloud von Datavault AI am Rand des Landes aufzubauen. Nach unserer vorläufigen Schätzung hat jeder Netzwerkstandort einen „Serviceable Addressable Market“ (SAM) von über 100 Millionen US-Dollar pro Jahr, angetrieben durch die regionale Nachfrage nach Hochleistungs-Computing-Anwendungen, einschließlich digitaler Zwillinge und Datenmonetarisierung, was Datavault AI zu unserem idealen Partner macht“, erklärte Daniel C. Gregory, CEO von Available Infrastructure. „Über SanQtum setzen wir sichere Edge-Knoten ein, die für hohe Verfügbarkeit und extrem niedrige Latenzzeiten mit Zero-Trust-Kontrollen ausgelegt sind. Damit kann Datavault AI vertrauenswürdige quantenverschlüsselte Tokenisierung, Austausch und Bewertung auf nationaler Ebene an den Rand des Netzwerks bringen.“

Nach der ersten Einführung werden Datavault AI und Available Infrastructure die Bereitstellungsstandards und operativen Tools aufeinander abstimmen, um die Funktionen von Datavault, die sich auf Echtzeit-Datenbeobachtung, Markterfassung, Bewertung und sichere, verschlüsselte Monetarisierung von Datenbeständen konzentrieren, mit einem nationalen Netz von gehärteten Edge-Standorten zu verbinden. Dieses Netz ermöglicht es Kunden, Daten näher am Entstehungsort zu erfassen und zu verarbeiten, dann permanente Datensätze zu erstellen, Identitäten zu bestätigen und RWAs mit unveränderlichen Blockchain-Einträgen in Echtzeit zu verbinden.

Datavault AI: Patentierte Tokenisierung und Datenherkunftsfunktionen

Datavault AI ist ein technologie- und patentportfoliogesteuertes Unternehmen, das sich durch ein strategisches Lizenzmodell und eine Plattform, die Unternehmen dabei hilft, RWAs mit unveränderlichen Blockchain-Datensätzen zu verknüpfen, um Rückverfolgbarkeit, Authentizität und Monetarisierung zu gewährleisten, im Bereich der RWA-Tokenisierung positioniert hat. Das Unternehmen hebt seine Austauschplattform als Grundlage für die sichere Verknüpfung physischer Objekte aus der realen Welt mit unveränderlichen Metadaten oder Blockchain-Objekten hervor, die Anwendungsfälle wie digitale Zwillinge und „verantwortungsbewusste KI mit Integrität” unterstützt und gleichzeitig die Integration mit konformen Blockchains ermöglicht, um auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Tokenisierungslösungen zu schaffen.

Available Infrastructure: Sichere, hochverfügbare, verteilte Plattform

Die verfügbare Infrastruktur wird die verteilte Lösung über SanQtum bereitstellen, eine Echtzeit-Edge-Plattform, die Edge-Cloud-Dienste und Zero-Trust-Cybersicherheit in einer einzigen Plattform bündelt. SanQtum wird in verteilten Mikro-Rechenzentren in und um große Ballungsräume und städtische Zentren betrieben. SanQtum integriert vorab einen vollständigen Technologie-Stack in einem Micro-Edge-Rechenzentrums-Formfaktor, der für den Einsatz von stadtnahen Standorten über Telekommunikationstürme bis hin zu abgelegenen Einsatzumgebungen bereit ist, um intelligente, souveräne Workloads direkt am Edge auszuführen – ohne Daten zurück in die Cloud zu übertragen.

Städtische Standorte und andere lokale und nahegelegene Edge-Standorte sowie Glasfaserkommunikation können in unterstützten Konfigurationen extrem niedrige Latenzzeiten bieten. SanQtum wendet einen CISA-konformen Zero-Trust-Ansatz und eine vom NIST zugelassene quantenresistente Verschlüsselung an. Seine Multi-Site-Architektur erstreckt sich über mehrere Standorte und Kommunikationswege, darunter unterirdische Glasfaserkabel, SATCOM und ein drahtloses selbstheilendes Mesh-Netzwerk, mit einer ausfallsicheren Notstromversorgung, um die Betriebsstabilität und -kontinuität zu gewährleisten.

Highlights der Einführung

- Sichere Kommunikation mit standardisierten Kontrollen über verteilte Standorte hinweg

- Sichere Speicherung und Near-Edge-Computing näher an Betriebsabläufen und Datenquellen

- Sichere Datenverarbeitung für leistungssensitive und geschäftskritische Workflows

- Zero Trust, quantenresistenter Schutz in privaten Mesh-Umgebungen

- Hohe Verfügbarkeit und Kontinuität durch Multi-Site- und Multi-Channel-Architektur

Ausblick

Datavault AI und Available Infrastructure freuen sich darauf, diese landesweite Einführung auszuweiten und weitere Kundenimplementierungen zu unterstützen, die von sicherer Kommunikation, sicherer Speicherung, Near-Edge-Computing und sicherer Datenverarbeitung profitieren. Mit der Ausweitung der Abdeckung in den gesamten USA erwarten die Unternehmen, dass die kombinierte Infrastruktur dazu beitragen wird, vertrauenswürdige Tokenisierungs-, Austausch- und Bewertungsworkflows zu beschleunigen, indem cybersichere Edge-Knoten näher an den Orten platziert werden, an denen Daten generiert und Entscheidungen getroffen werden.

Über Datavault AI

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Akustikwissenschaft und Datenwissenschaft. Der Bereich Akustikwissenschaft von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Tonübertragung mit IP-Schutz für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Der Bereich Datenwissenschaft nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange (IDE) ermöglicht digitale Zwillinge, die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ähnlichkeiten (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher an unveränderliche Metadatenobjekte gebunden werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung (ML), Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, PA. Erfahren Sie mehr über Datavault AI unter www.dvlt.ai.

Über Available Infrastructure

Available Infrastructure hat seinen Sitz in Nord-Virginia an der Umgehungsstraße von Washington, DC, und kombiniert nationale Sicherheitsstandards, Zero-Trust-Cyber-Schutz und KI-gestütztes, quantentaugliches Edge-Computing zu einer integrierten Edge-Lösung für kritische Infrastrukturen, sensible Daten und KI-Modelle von Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter https://availableinfrastructure.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. („Datavault AI“, das „Unternehmen“, „uns“, „unser“ oder „wir“) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „können“, „könnten“, „werden“, „sollen“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „voraussehen“, „könnten“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „projizieren“, „erwägen“, „glauben“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „Ziel“, „Zielsetzung“, „strebt an“, „wahrscheinlich“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Ereignisse, die erwarteten Vorteile der Partnerschaft mit Available Infrastructure, die geplante Bereitstellung der sicheren Hochleistungs-Datenverarbeitungsfähigkeiten des Unternehmens in 100 Städten in den angrenzenden Vereinigten Staaten, den Zeitpunkt, den Umfang und die erwarteten Vorteile der nationalen Einführung, die Leistung und Auswirkungen der Near-Edge-Architektur und der sicheren Netzwerk-On-Ramps, die erwartete Kundenakzeptanz und Anwendungsfälle (einschließlich Tokenisierung, Datenaustausch und Bewertung) sowie die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus unsicher sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen, aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Änderungen der Marktnachfrage nach sicherer Hochleistungsdatenverarbeitung; die Leistung, den Zeitpunkt oder den Erfolg der Implementierung der sicheren Hochleistungsdatenverarbeitungskapazitäten des Unternehmens sowie dessen Fähigkeit, Rohdaten in handelbare Vermögenswerte umzuwandeln; Änderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Unsicherheiten im Zusammenhang mit Bewertungsmethoden und Berichten Dritter; Risiken im Zusammenhang mit sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit technologischer Entwicklung und Integration; sowie weitere Risiken und Unsicherheiten, wie sie ausführlicher in den Einreichungen von Datavault AI bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC“) beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr sowie weiterer Einreichungen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC vornimmt und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

Medienkontakte

Datavault AI Inc

info@dvlt.ai

Verfügbare Infrastruktur

Kiersten Hileman

Kiersten.hileman@availableinfra.com

VP Strategische Partnerschaften

786.797.7543

QUELLE: Datavault AI Inc

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

Die Datavault AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +55,31 % und einem Kurs von 1,005USD auf NYSE (03. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.