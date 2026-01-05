Wegner fordert besseren Schutz nach Angriff auf Stromnetz

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem folgenreichen Brandanschlag auf die Berliner Stromversorgung mit einem tagelangen Stromausfall sieht Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner die Notwendigkeit, kritische Infrastruktur besser zu schützen. "Unsere kritische Infrastruktur ist angreifbar", sagte der CDU-Politiker. "Sie ist tagtäglich in ganz Deutschland Angriffen ausgesetzt." Und gerade in Berlin als Hauptstadt müsse geschaut werden, wie sie noch besser geschützt werden könne.

"Erste Priorität ist jetzt aber erst mal, die Menschen wieder mit Strom und Wärme zu versorgen", unterstrich Wegner. Mit Hochdruck werde an Lösungen gearbeitet, die aufwendigen Reparaturen seien im Zeitplan. Dieser besagt nach Angaben der Gesellschaft Stromnetz Berlin, bis Donnerstagnachmittag wieder alle Kunden anzuschließen.