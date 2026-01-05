    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhillips 66 AktievorwärtsNachrichten zu Phillips 66

    US-Firma greift zu

    497 Aufrufe 497 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölraffinerie-Coup in England: Aktie von Phillips 66 springt nach oben!

    Das US-amerikanische Energieunternehmen Phillips 66 übernimmt Vermögenswerte und Infrastruktur der Lindsey Oil Refinery in England. Zudem will es zukünftig am gleichen Standort Benzin höherer Qualität produzieren.

    Für Sie zusammengefasst
    • Phillips 66 übernimmt Lindsey Oil Refinery in England.
    • Ziel: Verbesserung der Humber Refinery und Kraftstoffversorgung.
    • Aktienkurs steigt um 6,39 % nach Übernahmeankündigung.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    US-Firma greift zu - Ölraffinerie-Coup in England: Aktie von Phillips 66 springt nach oben!
    Foto: Eli Hartman/AP/dpa

    Das US-amerikanische Energieunternehmen Phillips 66 gab am Montag bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Vermögenswerten und Infrastruktur der sich im englischen North Lincolnshire befindenden Ölraffinerie Lindsey Oil Refinery getroffen hat. Ziel sei es, den Betrieb der nur wenige Meter entfernten Humber Refinery, zu verbessern und die Kraftstoffversorgung Großbritanniens zu stärken. Das Unternehmen teilte mit, dass der Verkauf einem von FTI Consulting geleiteten Bieterverfahren gefolgt sei.

    FTI Consulting hatte nach der Liquidation der Raffinerie im Juni 2025 die Sonderverwaltung übernommen. Der Abschluss der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und weiterer Bedingungen, fügte das Unternehmen hinzu. Phillips 66 erklärte, dass das Unternehmen aufgrund der begrenzten Größe, der Anlagen und der Kapazitäten des Standorts Lindsey keine Pläne habe, den eigenständigen Betrieb wieder aufzunehmen, sondern wichtige Anlagen in seine Humber-Raffinerie integrieren werde. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen ein mehrjähriges Projekt am Standort Humber an, um Benzin höherer Qualität produzieren zu können.

    Phillips 66

    +7,13 %
    +7,24 %
    -2,48 %
    +2,97 %
    +3,87 %
    +23,57 %
    +103,83 %
    +55,28 %
    +398,16 %
    ISIN:US7185461040WKN:A1JWQU

    Die Aktie von Phillips 66 springt am Montag um 6,39 Prozent (14:35 Uhr MEZ) nach oben. Ein Anteilschein kostet derzeit 130,57 US-Dollar (118 Euro). Das Analystenhaus Raymond James hat Phillips 66 gegen Ende Dezember positiv mit einem "Buy"-Rating zu einem Kursziel von 160 US-Dollar (137,19 Euro) bewertet.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Firma greift zu Ölraffinerie-Coup in England: Aktie von Phillips 66 springt nach oben! Das US-amerikanische Energieunternehmen Phillips 66 übernimmt Vermögenswerte und Infrastruktur der Lindsey Oil Refinery in England. Zudem will es zukünftig am gleichen Standort Benzin höherer Qualität produzieren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     