Ölraffinerie-Coup in England: Aktie von Phillips 66 springt nach oben!

Das US-amerikanische Energieunternehmen Phillips 66 gab am Montag bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Vermögenswerten und Infrastruktur der sich im englischen North Lincolnshire befindenden Ölraffinerie Lindsey Oil Refinery getroffen hat. Ziel sei es, den Betrieb der nur wenige Meter entfernten Humber Refinery, zu verbessern und die Kraftstoffversorgung Großbritanniens zu stärken. Das Unternehmen teilte mit, dass der Verkauf einem von FTI Consulting geleiteten Bieterverfahren gefolgt sei.

FTI Consulting hatte nach der Liquidation der Raffinerie im Juni 2025 die Sonderverwaltung übernommen. Der Abschluss der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und weiterer Bedingungen, fügte das Unternehmen hinzu. Phillips 66 erklärte, dass das Unternehmen aufgrund der begrenzten Größe, der Anlagen und der Kapazitäten des Standorts Lindsey keine Pläne habe, den eigenständigen Betrieb wieder aufzunehmen, sondern wichtige Anlagen in seine Humber-Raffinerie integrieren werde. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen ein mehrjähriges Projekt am Standort Humber an, um Benzin höherer Qualität produzieren zu können.

Die Aktie von Phillips 66 springt am Montag um 6,39 Prozent (14:35 Uhr MEZ) nach oben. Ein Anteilschein kostet derzeit 130,57 US-Dollar (118 Euro). Das Analystenhaus Raymond James hat Phillips 66 gegen Ende Dezember positiv mit einem "Buy"-Rating zu einem Kursziel von 160 US-Dollar (137,19 Euro) bewertet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion