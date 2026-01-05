    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    POLITIK/Linken-Chef

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU soll Gipfel auf Grönland abhalten

    Für Sie zusammengefasst
    • Van Aken fordert EU-Gipfel auf Grönland gegen USA.
    • Trump soll persönliche Konsequenzen in Europa spüren.
    • Parallelen zwischen Trump und Putins geopolitischem Verhalten.
    POLITIK/Linken-Chef - EU soll Gipfel auf Grönland abhalten
    Foto: Stringer - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine klare Absage Europas an US-Ansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel Grönland. "Warum nicht mal einen EU-Gipfel auf Grönland durchführen, um klarzumachen, die USA haben hier nichts zu suchen", sagte van Aken in Berlin. "Grönland gehört zu Europa und sonst gar nichts."

    Er brachte zudem persönliche Konsequenzen für US-Präsident Donald Trump ins Gespräch. "Trump hat zum Beispiel Golfplätze hier in Europa, die könnte man dichtmachen", sagte der Linken-Vorsitzende. Oder man könnte Trumps Kryptowährung in Europa "an die Kette legen".

    Van Aken hatte bereits die US-Militäraktion in Venezuela scharf kritisiert und von "Staatsterrorismus" gesprochen. Nun zog er Parallelen zum Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine. Trump und Putin hätten jeweils den Blick auf die Nachbarstaaten als ihre Einflusszone gerichtet.

    Das Verhalten Trumps erinnere ihn an die Annexion der Krim durch Russland 2014. "Da haben alle einmal das kritisiert und sich dann weggeduckt und weitergemacht, als ob nichts geschehen wäre", sagte van Aken. "Ich befürchte, wenn es keine klare Ansage aus Deutschland gibt von Friedrich Merz, aus der Europäischen Union, dann wird die USA sich ermuntert fühlen, genau so weiterzumachen."/vsr/DP/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    POLITIK/Linken-Chef EU soll Gipfel auf Grönland abhalten Linken-Chef Jan van Aken fordert eine klare Absage Europas an US-Ansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel Grönland. "Warum nicht mal einen EU-Gipfel auf Grönland durchführen, um klarzumachen, die USA haben hier nichts zu suchen", sagte van Aken …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     