BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Nach der außergewöhnlich profitablen Periode zwischen 2023 und 2025 beschrieben die großen Rückversicherungsmakler die Vertragserneuerungen zum 1. Januar 2026 nun als "eine Phase der Abschwächung des harten Marktes", schrieben die Analysten Michael Christodoulou und Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Rückversicherern. Kapital sei reichlich vorhanden, der Wettbewerb habe sich zugleich verschärft und die inzwischen an die Risiken angepassten Preise in den Sach- und Spezialversicherungssparten sänken. Die Aktie der Hannover Rück zählt Berenberg zu ihren bevorzugten Werten innerhalb des Sektors./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 252,8EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Christodoulou

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 312

Kursziel alt: 312

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



