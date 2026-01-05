    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    WDH/Berlin

    S1 und S7 in Berlin fahren wieder durch - Einschränkungen bleiben

    Für Sie zusammengefasst
    • S-Bahn S1 und S7 fahren wieder durchgängig.
    • Ersatzverkehr mit Bussen auf S1 bleibt bestehen.
    • S7 verkehrt im 40-Minuten-Takt zwischen Wannsee.
    (Im Leadsatz wurde die Nummer der betroffenen Linie berichtigt: S7 rpt S7).

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem großflächigen Stromausfall im Berliner Südwesten fahren die S-Bahn-Linien S1 und S7 wieder durchgängig. Allerdings bleibt der Ersatzverkehr mit Bussen auf der S1 zwischen Zehlendorf und Wannsee weiterhin bestehen, weil die Züge nicht an den Bahnhöfen Mexikoplatz, Schlachtensee und Nikolassee halten, teilte die Bahn mit.

    Die Züge der S1 fahren demnach im 20-Minutentakt über Zehlendorf hinaus direkt zum Bahnhof Wannsee und zurück. Zwischen Frohnau und Zehlendorf fahren die Züge den Angaben zufolge im Zehn-Minuten-Takt.

    Die S7 wiederum hat den Verkehr zwischen Wannsee und Potsdam wieder aufgenommen, allerdings nur im 40-Minuten-Takt. Das liegt daran, dass ein Zug zwischen den beiden Stationen pendelt. Zwischen Charlottenburg und Potsdam wiederum verkehren die Züge alle 20 Minuten, zwischen Ahrensfelde und Charlottenburg alle 10./maa/DP/mis





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
