Bitcoin-ETFs: 471 Millionen US-Dollar Zuflüsse beenden den Abverkauf

US-Spot- Bitcoin -ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche Nettozuflüsse von 459 Millionen US-Dollar und durchbrachen damit eine siebentägige Verlustserie. Das geht aus Daten des Analyseanbieters SoSoValue hervor. Marktbeobachter werten die Entwicklung als klare Gegenbewegung nach dem jahresendtypischen Verkaufsdruck.

Besonders deutlich fiel die Bewegung bei BlackRock aus. Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) erzielte am Freitag 287,4 Millionen US-Dollar an Zuflüssen – der höchste Tageswert seit dem 8. Oktober 2024, wie Daten von Farside Investors zeigen. Insgesamt beliefen sich die Zuflüsse aller US-Spot-Bitcoin-ETFs an diesem Tag auf 471,3 Millionen US-Dollar, der höchste Tageswert seit Mitte November.

Zusätzliche Zuflüsse entfielen auf Fidelitys FBTC mit 88,1 Millionen US-Dollar, Bitwise BITB mit 41,5 Millionen US-Dollar sowie Grayscales GBTC mit 15,4 Millionen US-Dollar. Auf Wochensicht summierten sich die Nettozuflüsse damit auf rund 459 Millionen US-Dollar.

Nicht nur Bitcoin: Ethereum, XRP und Solana profitieren

Auch Ethereum-basierte ETFs konnten ihre Abflussserie beenden. Spot-Ether-ETFs meldeten nach vier Verlusttagen wieder kombinierte Nettozuflüsse von 174,5 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus verzeichneten neu aufgelegte Spot-ETFs auf XRP, Solana und Dogecoin jeweils positive Mittelzuflüsse. Insgesamt kam es damit zu ETF-Zuflüssen von 645,80 Millionen US-Dollar an einem Tag.

Geopolitik treibt Kurse

Neben Portfolioanpassungen nennen Analysten geopolitische Faktoren als Treiber der Nachfrage. Die jüngsten Entwicklungen in Venezuela, einschließlich der Festnahme von Präsident Nicolás Maduro durch US-Streitkräfte, hätten die Wahrnehmung geopolitischer Risiken erhöht.

Ausblick: ETF-Markt vor weiterem Wachstum

Marktteilnehmer erwarten, dass sich das Segment der Krypto-ETFs im Jahr 2026 weiter ausdehnen wird. Mehrere Vermögensverwalter haben Anträge für neue Produkte eingereicht, die ein breiteres Spektrum an Token und Strukturen abdecken sollen. Entscheidend für die künftige Dynamik dürften regulatorische Klarheit, Produktzugang und das makroökonomische Umfeld sein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





