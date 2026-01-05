Milliarden-Coup treibt diese Aktie auf ein Mehrjahreshoch

Die Aktie des französischen Zugherstellers Alstom ist am Montag auf den höchsten Stand seit Juli 2023 gestiegen. Auslöser sind neue Aufträge im Gesamtwert von rund 2,5 Milliarden Euro, so Reuters.

Alstom sicherte sich drei neue Verträge für Schienenfahrzeuge. In Nord- und Südamerika erhielt der Konzern einen Auftrag über 1,4 Milliarden Euro. In Europa kamen ein Rahmenvertrag im Volumen von 600 Millionen Euro sowie ein zusätzlicher Auftrag über 500 Millionen Euro für weitere Fahrzeuge und Wartungsleistungen hinzu.

Aktie legt kräftig zu

An der Börse reagierten Anleger positiv. Der Kurs stieg zeitweise um bis zu vier Prozent und erreichte damit ein Zweieinhalbjahreshoch. Der Anstieg setzte sich trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen fort. In Paris notierte die Aktie bei einem Plus von 3,75 Prozent bei 26,54 Euro (Stand 14:48 Uhr).

Analysten loben Auftragseingang

Analysten verwiesen auf einen starken Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal von Oktober bis Dezember. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux sprach von nahezu rekordhohen Bestellungen. Der sogenannte Book-to-Bill-Wert lag demnach bei rund 1,5. Dieser Wert setzt neue Aufträge ins Verhältnis zu abgearbeiteten Aufträgen. Ein Wert über 1 gilt als Zeichen robuster Nachfrage.

Signal für den Markt

Die neuen Verträge stärken Alstoms Auftragsbestand deutlich. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern untermauert dies die Erholung des Konzerns. Reuters sieht darin ein positives Signal für die weitere Geschäftsentwicklung in einem wettbewerbsintensiven Bahnmarkt.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 26,61EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.

