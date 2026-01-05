    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlstom AktievorwärtsNachrichten zu Alstom

    Neue Großaufträge

    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliarden-Coup treibt diese Aktie auf ein Mehrjahreshoch

    Milliardenschwere Aufträge aus Amerika und Europa treiben Alstom an die Börsenspitze. Analysten sehen einen klaren Nachfragebeweis.

    Für Sie zusammengefasst
    • Alstom erhält Aufträge über 2,5 Milliarden Euro.
    • Aktie steigt auf Zweieinhalbjahreshoch von 26,54 Euro.
    • Analysten sehen starke Nachfrage und positive Signale.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Neue Großaufträge - Milliarden-Coup treibt diese Aktie auf ein Mehrjahreshoch
    Foto: Charles LIMA - stock.adobe.com

    Die Aktie des französischen Zugherstellers Alstom ist am Montag auf den höchsten Stand seit Juli 2023 gestiegen. Auslöser sind neue Aufträge im Gesamtwert von rund 2,5 Milliarden Euro, so Reuters.

    Milliardenaufträge aus zwei Kontinenten

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alstom S.A.!
    Long
    24,22€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 9,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,43€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 8,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Alstom sicherte sich drei neue Verträge für Schienenfahrzeuge. In Nord- und Südamerika erhielt der Konzern einen Auftrag über 1,4 Milliarden Euro. In Europa kamen ein Rahmenvertrag im Volumen von 600 Millionen Euro sowie ein zusätzlicher Auftrag über 500 Millionen Euro für weitere Fahrzeuge und Wartungsleistungen hinzu.

    Aktie legt kräftig zu

    An der Börse reagierten Anleger positiv. Der Kurs stieg zeitweise um bis zu vier Prozent und erreichte damit ein Zweieinhalbjahreshoch. Der Anstieg setzte sich trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen fort. In Paris notierte die Aktie bei einem Plus von 3,75 Prozent bei 26,54 Euro (Stand 14:48 Uhr).

    Alstom

    +4,46 %
    +2,48 %
    +14,29 %
    +12,68 %
    +18,14 %
    +23,52 %
    -36,03 %
    +20,65 %
    +25,30 %
    ISIN:FR0010220475WKN:A0F7BK

     

    Analysten loben Auftragseingang

    Analysten verwiesen auf einen starken Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal von Oktober bis Dezember. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux sprach von nahezu rekordhohen Bestellungen. Der sogenannte Book-to-Bill-Wert lag demnach bei rund 1,5. Dieser Wert setzt neue Aufträge ins Verhältnis zu abgearbeiteten Aufträgen. Ein Wert über 1 gilt als Zeichen robuster Nachfrage.

    Signal für den Markt

    Die neuen Verträge stärken Alstoms Auftragsbestand deutlich. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern untermauert dies die Erholung des Konzerns. Reuters sieht darin ein positives Signal für die weitere Geschäftsentwicklung in einem wettbewerbsintensiven Bahnmarkt.

    Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für StromProfitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit
    Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

     

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 26,61EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Großaufträge Milliarden-Coup treibt diese Aktie auf ein Mehrjahreshoch Milliardenschwere Aufträge aus Amerika und Europa treiben Alstom an die Börsenspitze. Analysten sehen einen klaren Nachfragebeweis.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     