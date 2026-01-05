Neue Großaufträge
Milliarden-Coup treibt diese Aktie auf ein Mehrjahreshoch
Milliardenschwere Aufträge aus Amerika und Europa treiben Alstom an die Börsenspitze. Analysten sehen einen klaren Nachfragebeweis.
- Alstom erhält Aufträge über 2,5 Milliarden Euro.
- Aktie steigt auf Zweieinhalbjahreshoch von 26,54 Euro.
- Analysten sehen starke Nachfrage und positive Signale.
- Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
Die Aktie des französischen Zugherstellers Alstom ist am Montag auf den höchsten Stand seit Juli 2023 gestiegen. Auslöser sind neue Aufträge im Gesamtwert von rund 2,5 Milliarden Euro, so Reuters.
Milliardenaufträge aus zwei Kontinenten
Alstom sicherte sich drei neue Verträge für Schienenfahrzeuge. In Nord- und Südamerika erhielt der Konzern einen Auftrag über 1,4 Milliarden Euro. In Europa kamen ein Rahmenvertrag im Volumen von 600 Millionen Euro sowie ein zusätzlicher Auftrag über 500 Millionen Euro für weitere Fahrzeuge und Wartungsleistungen hinzu.
Aktie legt kräftig zu
An der Börse reagierten Anleger positiv. Der Kurs stieg zeitweise um bis zu vier Prozent und erreichte damit ein Zweieinhalbjahreshoch. Der Anstieg setzte sich trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen fort. In Paris notierte die Aktie bei einem Plus von 3,75 Prozent bei 26,54 Euro (Stand 14:48 Uhr).
Analysten loben Auftragseingang
Analysten verwiesen auf einen starken Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal von Oktober bis Dezember. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux sprach von nahezu rekordhohen Bestellungen. Der sogenannte Book-to-Bill-Wert lag demnach bei rund 1,5. Dieser Wert setzt neue Aufträge ins Verhältnis zu abgearbeiteten Aufträgen. Ein Wert über 1 gilt als Zeichen robuster Nachfrage.
Signal für den Markt
Die neuen Verträge stärken Alstoms Auftragsbestand deutlich. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern untermauert dies die Erholung des Konzerns. Reuters sieht darin ein positives Signal für die weitere Geschäftsentwicklung in einem wettbewerbsintensiven Bahnmarkt.
Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!
Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 26,61EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.