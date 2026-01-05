Venezuela-Schock: Warum Taiwan jetzt genauer nach Washington schaut

Die Militärschläge, die zum Sturz von Nicolas Maduro führten, hätten autoritären Staatschefs weltweit eine klare Botschaft gesendet. Dazu zähle auch Xi Jinping, sagte ein ranghoher Sicherheitsbeamter aus Taipeh. Trump habe demonstriert, dass er bereit sei, militärische Macht einzusetzen, wenn zentrale Interessen der USA auf dem Spiel stünden. Das habe in Taiwan, dem globalen Zentrum der Chipindustrie, für Beruhigung gesorgt.

Taiwanische Regierungsvertreter werten die Festnahme des venezolanischen Machthabers als starkes Abschreckungssignal gegen mögliche Aggressionen aus Peking. Die Aktion unter Führung von US-Präsident Donald Trump zeige, dass die Vereinigten Staaten in der Lage seien, auch mit chinesischen Waffen ausgerüstete Streitkräfte zu besiegen, berichtete Bloomberg unter Berufung auf taiwanische Sicherheitskreise.

Die gleiche Quelle wies die Sorge zurück, Trumps Vorgehen könne wegen eines mutmaßlichen Bruchs des Völkerrechts China ermutigen. Für Peking spiele das Völkerrecht in der Taiwan-Frage ohnehin keine Rolle, da China die selbstverwaltete Insel als eigenes Territorium betrachte. Entscheidend sei nicht der Präzedenzfall, sondern die militärische Fähigkeit, sagte der Beamte.

Der optimistische Ton aus Taipeh steht im Kontrast zur Stimmung in chinesischen sozialen Medien. Dort bezeichneten nationalistische Nutzer den Einsatz in Venezuela als mögliches Modell für ein Vorgehen Pekings gegen Taiwan.

Offiziell blieb Peking hart. "Die Taiwan-Frage ist eine rein interne Angelegenheit Chinas", sagte Außenministeriumssprecher Lin Jian am Montag auf einer Pressekonferenz. Wie das Problem gelöst werde, liege allein in chinesischer Hand. Eine Einmischung von außen sei ausgeschlossen.

Seit Jahrzehnten wirken die USA als wichtigste Waffenlieferanten Taiwans abschreckend auf China. Eine Invasion würde Sanktionen und möglicherweise ein militärisches Eingreifen der Vereinigten Staaten nach sich ziehen. Trump hat sich zwar nicht eindeutig dazu bekannt, Taiwan im Ernstfall zu verteidigen. Im vergangenen Monat genehmigte er jedoch ein Waffenpaket im Umfang von elf Milliarden US-Dollar für die Insel, eines der größten in der Geschichte.

Venezuela spielt in diesem Kontext eine besondere Rolle

Das Land ist laut dem Center for Strategic and International Studies der größte Abnehmer chinesischer Waffen in Südamerika. In den zehn Jahren bis 2020 beliefen sich die Lieferungen auf 495 Millionen US-Dollar. Russland deckte in diesem Zeitraum rund 60 Prozent der venezolanischen Waffenimporte ab.

Der stellvertretende Verteidigungsminister Taiwans, Hsu Szu-chien, zog daraus klare Schlüsse. Bei der Operation sei deutlich geworden, wie überlegen die Ausrüstung der USA im Vergleich zu den Waffen sei, die Venezuela aus Russland und China erhalten habe. Entscheidend sei jedoch nicht nur die Herkunft der Waffen. Das größte Problem liege in der Wartung, sagte Hsu vor Abgeordneten.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass chinesische Verteidigungssysteme konkret versagt hätten. Die USA erklärten jedoch, sie hätten umfangreiche Informationsquellen in Venezuela genutzt, die den Verlauf des Angriffs beeinflusst hätten.

Bei der nächtlichen Operation holten US-Truppen Maduro und seine Ehefrau aus einer Militärbasis und brachten sie per Hubschrauber auf ein Kriegsschiff. Von dort sollten sie nach New York überführt werden, um vor Gericht gestellt zu werden.

Dass Venezuelas Militär innerhalb weniger Stunden handlungsunfähig gemacht wurde, dürfte Peking zu denken geben, sagte ein weiterer hochrangiger Sicherheitsbeamter in Taiwan. China und Venezuela hatten zuvor auch militärisch kooperiert. Beide nahmen an den Internationalen Armeespielen teil, die teilweise in China ausgetragen wurden.

China entsandte zudem Ausbilder nach Venezuela. Sie wirkten an der Spezialeinheitenschule des Landes mit, an der auch Soldaten aus China und anderen Staaten trainieren.

In den sozialen Medien Taiwans fielen die Reaktionen gemischt aus. Einige Nutzer äußerten Sorge, dass die Ereignisse China ermutigen könnten. Andere zeigten sich zuversichtlich, dass die Aktion eine härtere Haltung der USA gegenüber Staaten mit engen Beziehungen zu China und Russland signalisiere. Das könnte Washington dazu bewegen, den Fokus stärker auf den indopazifischen Raum zu legen.

