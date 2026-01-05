Ölwerte und Chipkonzerne im Fokus

    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften durchwachsen in den Montag starten. Der US-Angriff auf Venezuela am Wochenende sorgt dabei allerdings ebenso wenig für Verunsicherung wie an anderen Börsen weltweit. Die USA hatten am Wochenende eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen, den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen und außer Landes gebracht. Das Vorgehen hat weltweit überwiegend für Kritik gesorgt, vor allem von den Großmächten Russland und China.

    Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart am Dienstag taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,1 Prozent tiefer auf 48.343 Punkte. Den ersten Handelstag des Jahres am Freitag hatte der US-Leitindex mit einem Plus von 0,7 Prozent absolviert.

    Den Nasdaq 100 erwartet IG zum Handelsauftakt am Montag hingegen 0,6 Prozent höher bei 25.362 Zählern. Der technologielastige Auswahlindex hatte zum Jahresauftakt mit einem Minus von 0,2 Prozent geschlossen.

    Aus Branchensicht dürfte der Ölsektor im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stehen. Nach der Attacke gegen Venezuela hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass US-Konzerne in den kommenden Monaten Milliardenbeträge in den Wiederaufbau des venezolanischen Ölsektors investieren werden.

    Im vorbörslichen Handel stiegen die Papiere von Chevron zuletzt um 6,4 Prozent. Chevron ist das einzige große US-Ölunternehmen, das derzeit in Venezuela vertreten ist. Deshalb werden dem Öl-Multi besonders gute Chancen eingeräumt, vom riesigen Geschäftspotenzial in dem Land zu profitieren. Venezuela verfügt Experten zufolge mit etwa 300 Milliarden Barrel über die größten Erdölreserven weltweit.

    Für die Anteilsscheine des Ölkonzerns ConocoPhillips ging es vorbörslich um 6,0 Prozent nach oben. Die Titel von ExxonMobil verteuerten sich vorbörslich um 2,8 Prozent. Die Papiere des Ölfeldausrüsters Baker Hughes gewannen 5,9 Prozent. Auch Halliburton und SLB (ehemals Schlumberger ) sollten einen Blick wert sein.

    Im Investorenfokus sind auch weiterhin Aktien von Speicherchip- und Halbleiterausrüstungs-Herstellern, die vom anhaltenden Optimismus in puncto Künstliche Intelligenz (KI) profitieren dürften. Die Aktien von Micron und Sandisk legten vorbörslich um 2,9 beziehungsweise 3,2 Prozent zu./edh/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chevron Corporation Aktie

    Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,93 % und einem Kurs von 142,3 auf Tradegate (05. Januar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chevron Corporation Aktie um +12,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Chevron Corporation bezifferte sich zuletzt auf 282,91 Mrd..

    Chevron Corporation zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3900 %.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
