    Comcast (A) Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 05.01.2026

    Am 05.01.2026 ist die Comcast (A) Aktie, bisher, um -5,99 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Comcast (A) Aktie.

    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Comcast ist ein führendes Medien- und Technologieunternehmen, das umfassende Kommunikations- und Unterhaltungsdienste bietet. Mit einer starken Marktstellung und einem breiten Produktportfolio konkurriert es mit großen Anbietern wie AT&T und Netflix. Comcast zeichnet sich durch seine integrierten Dienste und Innovationskraft aus.

    Comcast (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.01.2026

    Mit einer Performance von -5,99 % musste die Comcast (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute bei der Comcast (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Comcast (A) insgesamt ein Minus von -8,62 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Comcast (A) Aktie damit um -4,45 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Comcast (A) um -5,02 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.

    Comcast (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,45 %
    1 Monat +2,65 %
    3 Monate -8,62 %
    1 Jahr -34,10 %

    Informationen zur Comcast (A) Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Comcast (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,86 Mrd.EUR € wert.

    Comcast Announces Completion of Separation of Versant Media Group, Inc.


    Comcast Corporation today announced the completion of its previously announced separation of Versant Media Group, Inc. into a separate public company, effective as of 11:59 p.m. Eastern Time on January 2, 2026. Versant will commence regular-way …

    Comcast (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Comcast (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Comcast (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Comcast (A)

    -5,06 %
    -4,97 %
    +3,46 %
    -8,33 %
    -34,36 %
    -29,79 %
    -41,16 %
    -5,52 %
    +645,33 %
    ISIN:US20030N1019WKN:157484



