    Lexar und die argentinische Fußballnationalmannschaft schließen Partnerschaft

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    LAS VEGAS, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, eine weltweit führende Marke für Flash-Speicherlösungen gibt die Partnerschaft mit der argentinischen Fußballnationalmannschaft bekannt. Im Rahmen der Zusammenarbeit fungiert Lexar als exklusiver globaler Speicherpartner des Teams. Die Kooperation verbindet die sportliche Erfolgsgeschichte der argentinischen Nationalmannschaft mit der rund 30-jähriger Erfahrung von Lexar in der Entwicklung von Speichertechnologien.

    Die argentinische Fußballnationalmannschaft prägt seit über hundert Jahren den internationalen Fußball und hat dabei zahlreiche sportliche Meilensteine erreicht. Lexar verweist in diesem Zusammenhang auf seine langjährige Tätigkeit im Bereich Speicherlösungen und auf technische Entwicklungen wie die erste SD-Karte mit Metallgehäuse sowie eine microSD-Express-Karte mit 1 TB Speicherkapazität.„Der argentinische Fußballverband und Lexar teilen ähnliche Ansprüche an Qualität, Zuverlässigkeit und internationale Ausrichtung", sagte Leandro Petersen, Chief Marketing Officer des argentinischen Fußballverbands (AFA). „Lexars Erfahrung im Bereich robuster Speicherlösungen macht das Unternehmen zu einem passenden Partner für Medienschaffende, Profis und Fans, die den Fußball verfolgen und dokumentieren."

    Im Rahmen der Partnerschaft plant Lexar die Einführung von AFA-gebrandeten Versionen der Lexar Air Portable SSD und der Lexar SL500 Portable SSD. Diese Produkte sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2026 verfügbar sein und richten sich insbesondere an Fans, die persönliche Fotos und Videos sicher speichern möchten.

    Zudem umfasst das Produktportfolio von Lexar Speicherlösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche, darunter professionelle Bildaufnahme, Hochleistungs-SSDs und DRAM-Module sowie mobile Speichergeräte. Diese Produkte umfassen drei Anwendungsfelder:

    • Professionelle Sportfotografie und -videografie:
      Lexars Imaging-Produkte wie die Lexar Professional CFexpress Type B Card DIAMOND Series sind auf kontinuierliche Hochgeschwindigkeitsaufnahmen für die Echtzeit-Erfassung von Sportfoto- und Videomaterial ausgelegt.
    • Gaming-Anwendungen:
      Auf Basis seiner SSD- und DRAM-Technologie bietet Lexar mit Produkten wie der Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD kurze Ladezeiten, gleichmäßige Leistung und eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit auf Konsolen, Gaming-PCs und tragbaren Spielgeräten.
    • Speicherlösungen für den Alltag:
      Mobile Speicherprodukte wie die Lexar Professional Go Portable SSD unterstützen unter anderem Apple ProRes 4K-Aufnahmen und ermöglichen eine kabellose, mobile Datenspeicherung für Fotos und Videos.

    Die Partnerschaft soll die jeweiligen Kompetenzen beider Seiten zusammenführen und Anwender dabei unterstützen, sportliche Ereignisse und persönliche Erinnerungen langfristig zu sichern.

    Über Lexar

    Seit 30 Jahren ist Lexar eine weltweit führende Marke für Speicherlösungen. Unser preisgekröntes Sortiment umfasst Speicherkarten, USB-Flash-Laufwerke, Kartenlesegeräte, Solid-State-Laufwerke und DRAM. Bei so vielen Optionen finden Sie ganz einfach die richtige Lexar-Lösung für Ihre Anforderungen.

    Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2852382/image_5029542_47821505.jpg

