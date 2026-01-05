Lexar und die argentinische Fußballnationalmannschaft schließen Partnerschaft

LAS VEGAS, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, eine weltweit führende Marke für Flash-Speicherlösungen gibt die Partnerschaft mit der argentinischen Fußballnationalmannschaft bekannt. Im Rahmen der Zusammenarbeit fungiert Lexar als exklusiver globaler Speicherpartner des Teams. Die Kooperation verbindet die sportliche Erfolgsgeschichte der argentinischen Nationalmannschaft mit der rund 30-jähriger Erfahrung von Lexar in der Entwicklung von Speichertechnologien.

Die argentinische Fußballnationalmannschaft prägt seit über hundert Jahren den internationalen Fußball und hat dabei zahlreiche sportliche Meilensteine erreicht. Lexar verweist in diesem Zusammenhang auf seine langjährige Tätigkeit im Bereich Speicherlösungen und auf technische Entwicklungen wie die erste SD-Karte mit Metallgehäuse sowie eine microSD-Express-Karte mit 1 TB Speicherkapazität.„Der argentinische Fußballverband und Lexar teilen ähnliche Ansprüche an Qualität, Zuverlässigkeit und internationale Ausrichtung", sagte Leandro Petersen, Chief Marketing Officer des argentinischen Fußballverbands (AFA). „Lexars Erfahrung im Bereich robuster Speicherlösungen macht das Unternehmen zu einem passenden Partner für Medienschaffende, Profis und Fans, die den Fußball verfolgen und dokumentieren."