JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 150 Dollar
- JPMorgan stuft Tesla auf "Underweight" herab.
- Kursziel für Tesla bei 150 US-Dollar festgelegt.
- Q4-Auslieferungen unter Erwartungen, Gewinnprognose gesenkt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Fahrzeugauslieferungen im vierten Quartal seien niedriger als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognose (EPS) für den Elektroautobauer im Schlussquartal 2025 reduziert./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 381,0 auf Tradegate (05. Januar 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -4,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 416,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -61,27 %/+29,12 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 150 US-Dollar
Was wie eine gute Nachricht für Tesla klingt , ist eigentlich eine schlechte. Denn anscheinend wurden fast 250.000 Fahrzeuge im Q4 verkauft, in Chinaund aus China exportierte Fahrzeuge zusammengerechnet. Also deutlich mehr als die Hälfte aller Autos insgesamt.
In der Formel 1 fuhr man in der letzten Saison Wirkungsgrade von bis zu 52%. In der Formel E erreicht man mit den glycerinbetriebenen Dieselgeneratoren in der Boxengasse geschätzt einen Gesamtwirkungsgrad von <32%.
Der 4680 scam wurde hier in diesem thread unter heftigsten Protesten der Fanschaft schon am Folgetag als solcher entlarvt.