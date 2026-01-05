JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 150 Dollar

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 381,0 auf Tradegate (05. Januar 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -4,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Bil..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 416,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -61,27 %/+29,12 % bedeutet.