Kleine Gewinner, große Chancen: Diesen Titeln traut BTIG 2026 am meisten zu

"Was den S&P 500 angeht, kommt es letztlich auf den Handel mit Technologie- und KI-Aktien an", sagte Krinsky. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass sich ein Führungswechsel vollzieht, und ein relativer Einbruch würde dies weiter bestätigen."

Zum Beginn des Jahres 2026 richtet BTIG Research den Blick auf einen möglichen Führungswechsel an den Aktienmärkten. Laut CNBC rechnet Jonathan Krinsky, Chef-Marktstratege des Hauses, mit steigenden Kursen bei großen und kleinen Werten. Kleine Unternehmen sollen jedoch besser abschneiden. Voraussetzung bleibt eine robuste Konjunktur, die stark genug für Wachstum ist, aber Zinssenkungen nicht verhindert.

Nike setzt auf Comeback

Zu den Aktien mit der höchsten Überzeugung für 2026 zählt BTIG den Sportartikelhersteller Nike. Die Aktie verlor in den vergangenen 12 Monaten 14 Prozent an Wert. BTIG setzte für die Aktie ein Kursziel von 100 US-Dollar. CNBC berichtet, dass BTIG Nike als Top-Wert unter den großen Unternehmen einstuft.

"Auch wenn Nike offensichtlich noch viel Arbeit vor sich hat, glauben wir, dass das Jahr 2026 solide Fortschritte bei der Erholung des Unternehmens zeigen wird", schrieb Analyst Robert Drbul. Er verweist auf neue Produkte, mehr Innovation, ein vollständiges Laufschuh-Portfolio, eine neue Basketball-Strategie und Impulse aus dem globalen Fußball im Umfeld der Weltmeisterschaft 2026. Zusätzlichen Rückenwind lieferten Insiderkäufe, unter anderem durch den Vorstandsvorsitzenden Elliott Hill und den Apple-Vorstandsvorsitzenden und Nike-Aufsichtsrat Tim Cook.

Block und DraftKings im Fokus

Ebenfalls auf der Liste steht der Finanztechnologie-Konzern Block. Die Aktie verlor binnen 12 Monaten 26 Prozent. BTIG setzte ein Kursziel von 90 US-Dollar. "Wir betrachten Block als die attraktivste Large-Cap-Aktie in unserem Coverage-Universum", schrieb Analyst Andrew Harte. Wachstum und Profitabilität sollen vor allem durch Cash App und Square kommen.

Auch der Wettanbieter DraftKings zählt zu den Favoriten. Die Aktie gab im Jahresvergleich 2 Prozent nach. Für die Aktie setzte BTIG ein Kursziel von 45 US-Dollar. "Mit Blick auf die Zukunft glauben wir, dass die derzeitige Entwicklung hin zu einem im Vergleich zum Konsens besseren Ergebnis für das 4. Quartal 2025 bereits jetzt eine bessere Ausgangsposition für 2026 schafft, da die Erwartungen der Anleger hinsichtlich der Prognosen für 2026 gedämpft sind", schrieb Analyst Clark Lampen.

Als weitere Highlights nannte BTIG zudem On Holdings mit einem Kursziel von 70 US-Dollar sowie Unity Software mit einem Kursziel von 60 US-Dollar.

