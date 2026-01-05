UNTERNEHMEN vom 05.01.2026 - 15.15 Uhr

HAMBURG - Der Windturbinenbauer Nordex hat zwei Aufträge über insgesamt 508 Megawatt aus Kanada erhalten. Geliefert werden sollen im Rahmen der Ende 2025 eingegangenen Bestellungen insgesamt 73 Windenergieanlagen mit Turbinen des Typs N163 sowie erstmals des Typs N175, wie das Hamburger Unternehmen am Montag mitteilte. Die Verträge beinhalten zudem langfristige Service-Vereinbarungen für die Turbinen. Die Anlagen sollen 2027 und 2028 geliefert werden.

BERLIN/FRANKFURT - Die deutschen Flughäfen erwarten für das gerade begonnene Jahr ein deutliches Passagierwachstum. Die Zahlen könnten nach den Berechnungen des Branchenverbands ADV um 4,2 Prozent auf 225 Millionen Fluggäste steigen. Das entspräche knapp dem global erwarteten Passagierwachstum von 4,4 Prozent.

GESAMT-ROUNDUP: 30.000 Berliner am dritten Tag ohne Strom

BERLIN - Am dritten Tag des Stromausfalls im Südwesten Berlins kämpfen noch rund 30.000 Menschen mit Kälte und weiteren großen Einschränkungen. Von den anfangs etwa 45.000 Haushalten erhielten bis Sonntagabend etwa 15.000 wieder Energie. Der Betreiber Stromnetz Berlin versucht, die durch den vermutlich linksextremistischen Brandanschlag vom Samstag zerstörten Starkstromleitungen so schnell wie möglich zu reparieren. Angekündigt war die komplette Behebung des Schadens bis Donnerstag.

Solarenergie deckt 18 Prozent des deutschen Stromverbrauchs

BERLIN - Solaranlagen in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Strom erzeugt. Ihr Anteil an der heimischen Stromerzeugung wuchs von 14 Prozent (2024) auf rund 18 Prozent, wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) in Berlin mitteilte. Damit habe die Photovoltaik die Braunkohle (etwa 14 Prozent) und das Erdgas (rund 16 Prozent) als Energiequelle für Strom überholt.

Bahn-Pünktlichkeit lässt weiter nach - Kaum Besserung 2026

BERLIN - Die Pünktlichkeit der ICE und Intercity der Deutschen Bahn hat im vergangenen Jahr weiter nachgelassen. Nur noch 60,1 Prozent der Fernzüge waren 2025 pünktlich, wie die "Bild am Sonntag" erfahren hat. Im Jahr zuvor waren es 62,5 Prozent. Zum Vergleich: 2015 lag die Quote immerhin noch bei 74,4 Prozent.

ROUNDUP: Wird Bezahlen in bar im Alltag schwieriger?



BERLIN - Vor den Kassen sind Schlangen. Schneller gehen könnte es an einem Bezahlterminal zum Selber-Scannen, doch oft nur mit Karte und nicht mit Scheinen. Auch angesichts von immer mehr SB-Kassen in Supermärkten, Drogerien und Baumärkten warnen die Verbraucherzentralen vor zunehmenden Hürden, Alltagskäufe problemlos bar zu bezahlen. Die Finanzexpertin des Bundesverbands, Dorothea Mohn, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Akzeptanz von Bargeld für Zahlungen im Handel, der Gastronomie und für öffentliche Verwaltungsleistungen sinkt kontinuierlich."

'NYT': Trotz US-Blockade verschwinden Öltanker aus Venezuela

NEW YORK - Mindestens 16 unter US-Sanktionen stehende Öltanker sind nach einem "New York Times"-Bericht aus venezolanischen Häfen verschwunden. Laut der US-Zeitung gibt es Hinweise darauf, dass die Schiffe versucht haben könnten, eine von den USA verhängte Seeblockade gegen Venezuelas Öl-Exporte zu umgehen. 15 der Tanker stehen unter anderem wegen früherer Transporte von iranischem oder russischem Öl unter Sanktionen.

Weitere Meldungen



-BVB trennt sich von einem Kovac-Assistenten

-Berlin: S1 und S7 in Berlin fahren wieder durch - Einschränkungen bleiben -ROUNDUP: Alkohol in Deutschland billiger als fast überall in Europa -Weitere Pfandsysteme? Umweltminister für mehr Recycling -Musks KI-Chatbot räumt Fehler bei Bildergenerierung ein -Wegner fordert besseren Schutz nach Angriff auf Stromnetz -Kühlschrank mit Köpfchen: Samsung bringt KI in alle Geräte -RWE-Chef: Gas und Strom werden billiger

-Portugiese Amorim nicht länger Trainer von Manchester United -Finanzbranche lobbyiert mit Hunderten Vertretern bei Politik -Jeder Dritte mit Facharzt-Terminen unzufrieden

-Nach Panne: Flugverkehr in Griechenland stabilisiert sich -Ministerium: Stromausfall-Täter 'nicht abschließend geklärt'°

