    Weiter Höhenflug bei Kupfer - Preis steigt erstmals auf 13.000 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Kupferpreis erreicht Rekordhoch von 13.000 USD.
    • Anstieg um 4,3% seit Freitag, starkes Wachstum seit Dezember.
    • Sorgen um Angebot und US-Nachfrage treiben Preise.
    LONDON (dpa-AFX) - Der Preis für Kupfer hat die Rekordjagd im neuen Jahr wegen Sorgen vor einem zu niedrigen Angebot fortgesetzt. Am Montag wurde eine Tonne Kupfer an der Rohstoffbörse in London bei 13.000 US-Dollar gehandelt. Das sind 4,3 Prozent mehr als am Freitag und so viel wie noch nie. Seit etwa einem halben Jahr geht es mit dem Kupferpreis tendenziell nach oben, wobei der Anstieg seit Dezember kräftig an Tempo gewonnen hat.

    Im vergangenen Jahr ist der Preis für Kupfer um 42 Prozent gestiegen. Das war der stärkste Preisanstieg seit 2009. Zuletzt wurden Lieferungen in die USA wegen der Erwartung von möglichen Zöllen deutlich erhöht, was zu einem knappen Angebot in anderen Regionen der Welt führte. Darüber hinaus wird der Preissprung auch mit dem Ausfall von Fördermengen durch den Produktionsstopp in einzelnen Kupferminen erklärt.

    Am Markt wurde auch auf die US-Wirtschaft verwiesen, die zuletzt überraschend stark gewachsen war, was auf eine höhere Nachfrage nach Industriemetallen hindeutet. Neben dem Kupferpreis ist auch der Preis für Silber in den vergangenen Wochen an den Rohstoffmärkten stark gestiegen und erreichte kurz vor dem Jahreswechsel ein Rekordhoch. Beide Metalle kommen in der Industrie zum Einsatz. Kupfer wird vor allem in der Elektrotechnik, in der Bauwirtschaft und im Maschinenbau gebraucht./jkr/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
