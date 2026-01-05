Hyphens Pharma vergibt Lizenz für Cerapro MED Hautbarrierecreme für sechs europäische Länder

Cerapro ist eine patentierte, den pH-Wert der Haut senkende Creme, die gemäß der Europäischen Medizinprodukteverordnung ( CE-Kennzeichnung) für die Behandlung von atopischer Dermatitis zugelassen ist.

Produkteinführung für 2026 in sechs europäischen Märkten geplant, darunter Schweiz, Österreich, Niederlande und Belgien.

SINGAPUR, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Hyphens Pharma International Limited („Hyphens Pharma" oder das „Unternehmen" und zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die „Gruppe"), Singapurs führender Spezialpharma- und Verbrauchergesundheitskonzern, freut sich bekannt zu geben, dass er Louis Widmer SA („Louis Widmer") die Rechte zur Vermarktung seines innovativen Produkts Cerapro MED Skin BarrierCream im Rahmen einer Lizenz-, Liefer- und Vermarktungsvereinbarung („Auslizenzierungsvereinbarung") für sechs europäische Länder, nämlich die Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande, gewährt hat.

Gemäß der Auslizenzierungsvereinbarung mit Louis Widmer erhält Hyphens Pharma eine Vorabzahlung und übliche Lizenzgebühren auf den Umsatz.

Atopische Dermatitis, eine häufige Form von Ekzemen, betrifft Millionen von Menschen aller Altersgruppen. Ein erhöhter pH-Wert der Haut und eine beeinträchtigte Hautbarrierefunktion sind die Hauptursachen für diese Hauterkrankung. Cerapro senkt mit seiner patentierten Formulierung den pH-Wert der Haut und hilft, die Hautbarriere wiederherzustellen. Cerapro ist als Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung gemäß der strengen Europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) zugelassen und bietet eine neuartige Behandlungsoption für Patienten mit Ekzemen. Die Senkung des pH-Werts der Haut unterstützt auch das körpereigene antimikrobielle Abwehrsystem der Haut.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Louis Widmer, ein in der Schweiz ansässiges internationales Kosmetik- und Pharmaunternehmen, das seit 1960 für hochwertige dermatologische Produkte bekannt ist, Cerapro in den vereinbarten Märkten vermarkten und bei Dermatologen und Kinderärzten bewerben. Diese Zusammenarbeit spiegelt die gemeinsame Vision beider Unternehmen wider, wissenschaftlich fundierte Produkte anzubieten, die die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern.