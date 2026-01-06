    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoinbase AktievorwärtsNachrichten zu Coinbase

    Comeback-Kandidat

    305 Aufrufe 305 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coinbase vor Rallye nach 12-Monats-Schwäche – Goldman Sachs wird bullish

    Nach zwölf Monaten schwacher Kursentwicklung erhält die Aktie von Coinbase neue Rückendeckung von Goldman Sachs, die erhebliches Aufholpotenzial sehen.

    Für Sie zusammengefasst
    Comeback-Kandidat - Coinbase vor Rallye nach 12-Monats-Schwäche – Goldman Sachs wird bullish
    Foto: Dall-E

    Nach einem Jahr klarer Underperformance rückt die Kryptowährungsbörse Coinbase wieder in den Fokus institutioneller Investoren. Goldman Sachs hat die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und zugleich das 12-Monats-Kursziel leicht auf 303 US-Dollar von zuvor 294 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 28 Prozent.

    Deutliche Underperformance gegenüber dem Markt

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coinbase!
    Short
    271,68€
    Basispreis
    1,69
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    242,10€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Während die Coinbase-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten rund 13 Prozent verloren hat, legte der S&P 500 im selben Zeitraum um etwa 15 Prozent zu. Genau diese Diskrepanz sieht Goldman nun als Chance.

    Analyst James Yaro argumentiert, dass die anhaltende Schwächephase einen attraktiven Einstiegspunkt geschaffen habe. "Die Underperformance hat eine Bewertungslücke geöffnet, die sich mit der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens schließen dürfte" so Yaro in seiner Analyse.

    James Yaro hat laut Tipranks.com eine Erfolgsquote von 62 Prozent und eine durchschnittliche Rendite 15,8 Prozent. Damit gehört der Analyst zu den besten 15 Prozent der über 10.000 erfassten Wall Street Analysten.

    Vom zyklischen zum strukturellen Wachstum

    Zentral für den optimistischeren Ausblick ist laut Goldman der Wandel des Geschäftsmodells. Coinbase entwickle sich zunehmend von einem stark zyklischen, handelsgetriebenen Unternehmen hin zu einem Anbieter mit strukturellem Wachstum. Höhere Bewertungen seien daher mittelfristig gerechtfertigt.

    Yaro verweist auf robuste Fundamentaldaten: Skaleneffekte, hohe Markenbekanntheit und überdurchschnittliches Umsatzwachstum hätten zu Marktanteilsgewinnen geführt. Besonders hebt er die im Branchenvergleich niedrigen Kundenakquisitionskosten hervor. Ergänzt werde dies durch neue Produktangebote, die Coinbase sowohl insgesamt wettbewerbsfähiger machten als auch gezielt neue, langfristige Wachstumsfelder erschlössen.

     

    Infrastruktur- und Servicegeschäft gewinnt an Gewicht

    Zusätzliches Kurspotenzial sieht Goldman in der wachsenden Bedeutung des Infrastrukturgeschäfts. Die sogenannten "Subscription & Services"-Erlöse – darunter Verwahrung, Stablecoins, Staking und Prime-Brokerage-Dienstleistungen – hätten ihren Umsatzanteil von unter fünf Prozent im Jahr 2020 auf rund 40 Prozent bis 2025 gesteigert.

    Für den Zeitraum 2025 bis 2027 erwartet Goldman in diesem Segment ein jährliches Wachstum von rund 13 Prozent. Mit der zunehmenden Nutzung von Kryptoanwendungen über den reinen Handel hinaus dürfte dieser Bereich weiter profitieren.

    Stabilere Erträge als Bewertungsanker

    "Wir stehen konstruktiv zur wachsenden Exponierung von Coinbase im Bereich der Krypto-Infrastruktur", schreibt Yaro. Die zunehmende Planbarkeit der Einnahmen sollte langfristig als Stabilisator für Gewinne und Cashflows wirken – ein Faktor, den der Markt bislang nur unzureichend einpreise.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Comeback-Kandidat Coinbase vor Rallye nach 12-Monats-Schwäche – Goldman Sachs wird bullish Nach zwölf Monaten schwacher Kursentwicklung erhält die Aktie von Coinbase neue Rückendeckung von Goldman Sachs, die erhebliches Aufholpotenzial sehen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     