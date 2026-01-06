Coinbase vor Rallye nach 12-Monats-Schwäche – Goldman Sachs wird bullish

Nach einem Jahr klarer Underperformance rückt die Kryptowährungsbörse Coinbase wieder in den Fokus institutioneller Investoren. Goldman Sachs hat die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und zugleich das 12-Monats-Kursziel leicht auf 303 US-Dollar von zuvor 294 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 28 Prozent.

Während die Coinbase-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten rund 13 Prozent verloren hat, legte der S&P 500 im selben Zeitraum um etwa 15 Prozent zu. Genau diese Diskrepanz sieht Goldman nun als Chance.

Analyst James Yaro argumentiert, dass die anhaltende Schwächephase einen attraktiven Einstiegspunkt geschaffen habe. "Die Underperformance hat eine Bewertungslücke geöffnet, die sich mit der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens schließen dürfte" so Yaro in seiner Analyse.

James Yaro hat laut Tipranks.com eine Erfolgsquote von 62 Prozent und eine durchschnittliche Rendite 15,8 Prozent. Damit gehört der Analyst zu den besten 15 Prozent der über 10.000 erfassten Wall Street Analysten.

Vom zyklischen zum strukturellen Wachstum

Zentral für den optimistischeren Ausblick ist laut Goldman der Wandel des Geschäftsmodells. Coinbase entwickle sich zunehmend von einem stark zyklischen, handelsgetriebenen Unternehmen hin zu einem Anbieter mit strukturellem Wachstum. Höhere Bewertungen seien daher mittelfristig gerechtfertigt.

Yaro verweist auf robuste Fundamentaldaten: Skaleneffekte, hohe Markenbekanntheit und überdurchschnittliches Umsatzwachstum hätten zu Marktanteilsgewinnen geführt. Besonders hebt er die im Branchenvergleich niedrigen Kundenakquisitionskosten hervor. Ergänzt werde dies durch neue Produktangebote, die Coinbase sowohl insgesamt wettbewerbsfähiger machten als auch gezielt neue, langfristige Wachstumsfelder erschlössen.

Infrastruktur- und Servicegeschäft gewinnt an Gewicht

Zusätzliches Kurspotenzial sieht Goldman in der wachsenden Bedeutung des Infrastrukturgeschäfts. Die sogenannten "Subscription & Services"-Erlöse – darunter Verwahrung, Stablecoins, Staking und Prime-Brokerage-Dienstleistungen – hätten ihren Umsatzanteil von unter fünf Prozent im Jahr 2020 auf rund 40 Prozent bis 2025 gesteigert.

Für den Zeitraum 2025 bis 2027 erwartet Goldman in diesem Segment ein jährliches Wachstum von rund 13 Prozent. Mit der zunehmenden Nutzung von Kryptoanwendungen über den reinen Handel hinaus dürfte dieser Bereich weiter profitieren.

Stabilere Erträge als Bewertungsanker

"Wir stehen konstruktiv zur wachsenden Exponierung von Coinbase im Bereich der Krypto-Infrastruktur", schreibt Yaro. Die zunehmende Planbarkeit der Einnahmen sollte langfristig als Stabilisator für Gewinne und Cashflows wirken – ein Faktor, den der Markt bislang nur unzureichend einpreise.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



