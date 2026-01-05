    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Netzbetreiber

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Donnerstag wieder Strom für alle

    Für Sie zusammengefasst
    • Stromversorgung in Berlin erst Donnerstag wiederhergestellt
    • Winterwetter und Komplexität erschweren die Arbeiten
    • Zwei Optionen zur Wiederherstellung der Versorgung in Arbeit
    Netzbetreiber - Donnerstag wieder Strom für alle
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Betreiber des Berliner Stromnetzes geht im Moment davon aus, dass nach dem großen Blackout erst am Donnerstagnachmittag wieder alle Haushalte versorgt werden. Dieser schon am Wochenende verkündete Zeitplan sei sehr ambitioniert, sagte der Geschäftsführer der landeseigenen Gesellschaft Berlin Stromnetz, Bernhard Büllmann. Und das Winterwetter erschwere die Arbeiten.

    Gleichwohl gingen diese zügig voran. Dies sei dem Engagement der Beschäftigten, der Hilfe von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk zu verdanken, aber auch von anderen Netzbetreibern in Deutschland. Diese hätten Fachleute entsandt, aber auch Material zur Verfügung gestellt.

    "Komplexe Aufgabe"

    Büllmann sprach von sehr komplexen Aufgabe. "Wir haben zwei unterschiedliche Kabelsysteme", erläuterte er. "Das ist einmal die Mittelspannungsebene. Da war es uns gelungen, in Lichterfelde relativ kurzfristig die Versorgung vollumfänglich wiederherzustellen."

    Die Versorgung über Hochspannungskabel wieder zu sichern, sei "deutlich komplexer, deutlich herausfordernder und damit auch zeitaufwendiger", so Büllmann. Dabei verfolge das Unternehmen zwei unterschiedliche Wege, um schnellstmöglich zum Erfolg zu kommen.

    Zwei Optionen

    Zum einen gehe es um die Wiederherstellung der Versorgung über die Kabelbrücke am Teltow-Kanal, die am Samstag Ziel eines Brandanschlags war. Zudem versuche man, von einem Umspannwerk an der Argentinischen Allee in Dahlem eine Verbindung herzustellen zu einem weiteren Umspannwerk, das im Moment nicht am Netz sei. Auch dadurch könne womöglich wieder eine breite Versorgung sichergestellt werden. "Darauf liegt der Fokus der Arbeit."

    Nach dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte, waren am Samstagmorgen im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom. Mittlerweile ist die Versorgung für etwa 14.000 Haushalte und knapp 500 Gewerbekunden wiederhergestellt, so der Betreiber Stromnetz Berlin. Betroffen waren oder sind insgesamt 100.000 Menschen./kr/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Netzbetreiber Donnerstag wieder Strom für alle Der Betreiber des Berliner Stromnetzes geht im Moment davon aus, dass nach dem großen Blackout erst am Donnerstagnachmittag wieder alle Haushalte versorgt werden. Dieser schon am Wochenende verkündete Zeitplan sei sehr ambitioniert, sagte der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     