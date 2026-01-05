Healthcare Holding Schweiz erwirbt Anteile von Sevika Medical

BAAR, Schweiz, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AG hat eine Mehrheitsbeteiligung an Sevika Medical AG mit Hauptsitz in Baar erfolgreich erworben. Sevika Medical AG vertreibt innovative Produkte aus der Orthopädie in den Bereichen chirurgische Navigation, Orthobiologie, Sportmedizin, Hüftarthroskpie und Infektionsmanagement in der Schweiz. Durch ihr breites Netzwerk und Interesse an den neusten Entwicklungen in der Medizintechnik ist Sevika Medical für Ärztinnen, Ärzte und Spitäler nicht nur Schweizer Distributor, sondern auch Ansprechpartnerin für neue und innovative Produkte und Technologien aus der Medizintechnik.

Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von Anteilen der Sevika Medical AG. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory GmbH und KKA Partners verwaltet.

Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz AG erklärt hierzu: „Mit Sevika Medical etablieren wir eine neue Plattform innerhalb unserer Healthcare Holding Schweiz – die Orthopädie. Dieser Bereich ist für uns als Anbieter von innovativer Medizinaltechnik vor allem deshalb spannend, weil in der Orthopädie stetig neue, teilweise bahnbrechende Produkte entwickelt werden, die für Patientinnen und Patienten bessere Ergebnisse erzielen. Wir werden Sevika Medical dabei unterstützen, stets die neusten und besten Lösungen anzubieten."

Manfred Menzi, Verwaltungsrat von Sevika Medical fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass wir so kurz vor Jahresende die Transaktion mit der Healthcare Holding Schweiz erfolgreich abschliessen konnten. Sie war definitiv unser Wunschpartner. Gemeinsam mit Mitgründer Luigi Bivi werden wir die Geschäftsleitung weiterhin tatkräftig unterstützen, um das starke Wachstum der letzten Jahre konsequent fortzuführen. Unsere Leidenschaft für die Orthopädie bleibt unverändert, und mit einem starken strategischen Partner werden wir in Zukunft noch mehr innovative Produkte in die Schweiz bringen können."

Über Sevika Medical AG

