Börsenstart USA - 05.01. - Dow Jones stark +1,07 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:31) bei 48.889,24 PKT und steigt um +1,07 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +4,37 %, JPMorgan Chase +3,04 %, Caterpillar +2,94 %, American Express +2,42 %, IBM +2,33 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -2,16 %, Johnson & Johnson -2,04 %, Amgen -1,57 %, Coca-Cola -0,71 %, McDonald's -0,47 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.407,65 PKT und steigt um +0,82 %.

Top-Werte: MercadoLibre +7,17 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,88 %, KLA Corporation +5,79 %, Arm Holdings +5,41 %, ASML Holding NV NY +5,24 %

Flop-Werte: Comcast (A) -5,50 %, Diamondback Energy -4,43 %, Insmed -2,98 %, Gilead Sciences -2,70 %, Regeneron Pharmaceuticals -2,07 %

Der S&P 500 steht bei 6.894,75 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.

Top-Werte: Valero Energy +8,16 %, Coinbase +7,26 %, F5 +6,21 %, KLA Corporation +5,79 %, Teradyne +5,70 %

Flop-Werte: APA Corporation -5,87 %, Comcast (A) -5,50 %, Expand Energy Corporation -5,29 %, Occidental Petroleum -5,09 %, Devon Energy -4,78 %