MercadoLibre - Aktie steigt rasant +7,17 % - 05.01.2026

Mit einer Performance von +7,17 % konnte die MercadoLibre Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

MercadoLibre ist ein dominanter Akteur im lateinamerikanischen E-Commerce mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen, das von einem starken regionalen Netzwerk und innovativen Lösungen unterstützt wird.

Der heutige Anstieg bei MercadoLibre konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,11 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MercadoLibre Aktie damit um -0,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,24 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von MercadoLibre einen Rückgang von -1,64 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,82 % geändert.

MercadoLibre Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,54 % 1 Monat -8,24 % 3 Monate -9,11 % 1 Jahr -5,37 %

Informationen zur MercadoLibre Aktie

Es gibt 51 Mio. MercadoLibre Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,68 Mrd.EUR € wert.

MercadoLibre Aktie jetzt kaufen?

Ob die MercadoLibre Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MercadoLibre Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.