Berlin weist Trumps Besitzansprüche auf Grönland zurück

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die Besitzansprüche von US-Präsident Donald Trump auf die Arktisinsel Grönland entschieden zurückgewiesen. "Grönland ist ein autonom verwaltetes Gebiet, das zu Dänemark gehört", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille in Berlin. "Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden, Gebiete dürfen nicht zwangsweise annektiert werden."

Trump hatte am Sonntagabend (Ortszeit) erneut vor Journalisten betont: "Wir brauchen Grönland mit Blick auf die nationale Sicherheit." Die Insel sei von großer strategischer Bedeutung - und Dänemark könne dort nicht für Sicherheit sorgen.