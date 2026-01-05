Bernstein sieht 2026 viel Potenzial für ASML und hebt auf 'Outperform'

Auch wenn es sich für jene die noch nicht so lange dabei sind vermutlich eher bescheiden anhört, solltet ihr eure Denkweise um 180° drehen, was bedeutet, dass ihr diese Zeit voller Korrekturen als "Chance" seht. Klagen können jene, die sehr viel weiter oben ihr ganzes Pulver verschossen haben und jetzt nur noch untätig zuschauen können, was natürlich keine schöne Sache ist.





Jene die genau jetzt mit dem Einsammeln beginnen, sollten Kerzen anzünden, weil sie Möglichkeiten geboten bekommen, auf die viele Anleger lange zuwarten mussten. Ihr müsste begreifen, dass genau jene Zeit in der alle den nahen Untergang und immer niedrigere Kursziele prognostizieren genau der Zeitpunkt sein kann (und oft ist) , um antizyklisch zu handeln, was bei guten Qualitätsaktien in der Regel "langfristig" belohnt wird. Es gibt genügend "Fakten" die eindeutig beweisen, wie extrem groß der Burggraben von ASML ist und dieser auch noch sehr lange so Bestand haben wird.





Was dieses Unternehmen an Know-How und technologischem Vorsprung hat, ist faktisch einzigartig und es wird wieder eine Zeit kommen, wo sich viele Marktteilnehmer wieder daran erinnern, was dann eine kurstechnische Wende einläuten sollte. Wann das ist, kann ich auch nicht prognostizieren, aber ich für meinen Teil bin überzeugt, dass sich Geschichte wiederholt und all jene die genau jetzt mutig agieren in X-Jahren für den Mut antizyklisch zu handeln/kaufen belohnt werden. Wer nicht überzeugt ist, bleibt draußen und schaut sich nach ruhigeren Investments oder eben einem ETF um, indem eine ASML mit involviert ist.





PS: Wer die Charts die ich gestern hier einstellte noch vor Augen hat, sollte mitbekommen haben, dass die Bullen (wenigstens temporär) schon wieder eine noch gestern verlorene Preismarke zurückerobern konnten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich nach dem Outlook-Schock (Aussage des CEO) jetzt einige Institutionelle besinnen und sehen, dass sie hier eventuell eine zu negative Interpretation hatten, welche jetzt wenigstens in Teilen revidiert wird. Ob und wie lange anhält, zeigen uns die nächsten Handelswochen.







