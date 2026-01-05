    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    Scherzender Kehl bestätigt Geldstrafe für Adeyemi

    Für Sie zusammengefasst
    • Kehl bestätigt Geldstrafe für Adeyemi offiziell.
    • Adeyemi akzeptierte Strafe nach Ausraster sofort.
    • Höhe der Strafe im höheren fünfstelligen Bereich.
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    MARBELLA (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat die Geldstrafe für Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi nun auch offiziell bestätigt. Mit einem flapsigen Spruch berichtete Kehl davon, dass der Angreifer die Strafe nach seinem Ausraster beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach vor gut zwei Wochen sofort akzeptiert hat. "Er hat auch nicht mehr verhandelt", sagte Kehl im BVB-Trainingslager in Marbella.

    Auf die genaue Höhe der Summe wollte Kehl nicht weiter eingehen. Diese soll im höheren fünfstelligen Bereich liegen. Adeyemi war gegen Gladbach nach schwacher Leistung und stark rot-gefährdet vorzeitig von Trainer Niko Kovac ausgewechselt worden. Kehl hatte den 23-Jährigen daran gehindert, in die Kabine zu flüchten.

    Kehl: "Thema ist erledigt"

    "Wir hatten das Gespräch, das lief in einem sehr guten Rahmen", sagte Kehl nun zur Unterredung, die wegen des Urlaubs aller Beteiligten unmittelbar nach dem Gladbach-Spiel nun erst im Trainingslager stattfand: "Das Thema ist erledigt."/lap/DP/jha

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 3,27 auf Tradegate (05. Januar 2026, 16:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 361,55 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,67 %/+52,67 % bedeutet.




    Scherzender Kehl bestätigt Geldstrafe für Adeyemi Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat die Geldstrafe für Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi nun auch offiziell bestätigt. Mit einem flapsigen Spruch berichtete Kehl davon, dass der Angreifer die Strafe nach seinem Ausraster beim 2:0 …
