Scherzender Kehl bestätigt Geldstrafe für Adeyemi

Kehl: "Thema ist erledigt"



"Wir hatten das Gespräch, das lief in einem sehr guten Rahmen", sagte Kehl nun zur Unterredung, die wegen des Urlaubs aller Beteiligten unmittelbar nach dem Gladbach-Spiel nun erst im Trainingslager stattfand: "Das Thema ist erledigt."/lap/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 3,27 auf Tradegate (05. Januar 2026, 16:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 361,55 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,67 %/+52,67 % bedeutet.