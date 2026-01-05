Aktien mit extremer Performance im DAX am 05.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen einen Anstieg verzeichnet, und der Abwärtstrend wurde überwunden. Forumsteilnehmer heben die Bedeutung neuer Aufträge, wie den Milliardenauftrag für Puma-Munition, hervor und zeigen sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung, insbesondere aufgrund geopolitischer Faktoren.