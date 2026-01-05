Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 05.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: +8,43 %
Platz 1
Performance 1M: +4,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen einen Anstieg verzeichnet, und der Abwärtstrend wurde überwunden. Forumsteilnehmer heben die Bedeutung neuer Aufträge, wie den Milliardenauftrag für Puma-Munition, hervor und zeigen sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung, insbesondere aufgrund geopolitischer Faktoren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,60 %
Platz 2
Performance 1M: +4,94 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 3
Performance 1M: +5,07 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 4
Performance 1M: +1,33 %
Porsche Holding SE
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 5
Performance 1M: +2,50 %
BASF
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 6
Performance 1M: +4,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Der Kurs hat in den letzten 14 Tagen über 44 Euro erreicht, was eine Erholung signalisiert. Zudem hat BASF betriebsbedingte Kündigungen in Ludwigshafen für drei Jahre ausgeschlossen, was das Vertrauen in die Unternehmensstabilität stärkt. Anleger zeigen sich optimistisch hinsichtlich der Investitionen in China.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 7
Performance 1M: +2,89 %
Hannover Rueck
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 8
Performance 1M: +2,56 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 56,00%
|PUT: 44,00%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 12,00 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
