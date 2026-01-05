Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +7,79 %
Tagesperformance: +7,79 %
Platz 1
Performance 1M: +2,79 %
Performance 1M: +2,79 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +6,22 %
Tagesperformance: +6,22 %
Platz 2
Performance 1M: +11,70 %
Performance 1M: +11,70 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +5,04 %
Tagesperformance: +5,04 %
Platz 3
Performance 1M: +11,38 %
Performance 1M: +11,38 %
AIXTRON
Tagesperformance: +4,71 %
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 4
Performance 1M: +8,45 %
Performance 1M: +8,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Anstieg des Kurses in den letzten 14 Tagen verkaufen einige Anleger Teile ihrer Bestände zur Gewinnrealisierung. Es gibt Bedenken, dass der Anstieg gerüchtebasiert ist, und einige erwarten einen Rücksetzer auf 17-18 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,34 %
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 5
Performance 1M: +5,07 %
Performance 1M: +5,07 %
1&1
Tagesperformance: +3,82 %
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 6
Performance 1M: +2,57 %
Performance 1M: +2,57 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +3,61 %
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 7
Performance 1M: +2,14 %
Performance 1M: +2,14 %
Ottobock
Tagesperformance: +3,53 %
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 8
Performance 1M: -8,76 %
Performance 1M: -8,76 %
Nordex
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 9
Performance 1M: +15,94 %
Performance 1M: +15,94 %
Evotec
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 10
Performance 1M: -0,04 %
Performance 1M: -0,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war rückläufig, was Bedenken hinsichtlich der Unternehmensstrategie und der Umsatzprognosen aufwirft. Kritiker befürchten, dass Evotec zu einer Verwaltungsfirma wird, während die Diskussion um ein effektiveres Management die Unsicherheiten verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 11
Performance 1M: -4,11 %
Performance 1M: -4,11 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 12
Performance 1M: -0,99 %
Performance 1M: -0,99 %
IONOS Group
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 13
Performance 1M: +0,47 %
Performance 1M: +0,47 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte