Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 05.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: +8,48 %
Platz 1
Performance 1M: +4,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen einen Anstieg verzeichnet, und der Abwärtstrend wurde überwunden. Forumsteilnehmer heben die Bedeutung neuer Aufträge, wie den Milliardenauftrag für Puma-Munition, hervor und zeigen sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung, insbesondere aufgrund geopolitischer Faktoren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
ASML Holding
Tagesperformance: +6,31 %
Platz 2
Performance 1M: +3,97 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 3
Performance 1M: +4,94 %
argenx
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 4
Performance 1M: -8,71 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 5
Performance 1M: +5,07 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 6
Performance 1M: +4,74 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 7
Performance 1M: -2,19 %
TotalEnergies
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 8
Performance 1M: -0,43 %
DANONE
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 9
Performance 1M: +0,26 %
Sanofi
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 10
Performance 1M: -0,33 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 11
Performance 1M: +1,33 %
BASF
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 12
Performance 1M: +4,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Der Kurs hat in den letzten 14 Tagen über 44 Euro erreicht, was eine Erholung signalisiert. Zudem hat BASF betriebsbedingte Kündigungen in Ludwigshafen für drei Jahre ausgeschlossen, was das Vertrauen in die Unternehmensstabilität stärkt. Anleger zeigen sich optimistisch hinsichtlich der Investitionen in China.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 13
Performance 1M: +2,89 %
