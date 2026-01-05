Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 05.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.01.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ABB
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 1
Performance 1M: +1,93 %
Nestle
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 2
Performance 1M: +0,29 %
Givaudan
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 3
Performance 1M: -4,23 %
Swiss Re
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 4
Performance 1M: -3,18 %
Alcon
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 5
Performance 1M: -2,15 %
UBS Group
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 6
Performance 1M: +20,97 %
