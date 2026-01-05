    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Macron missbilligt Methode zur Festnahme von Maduro

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die von den USA angewandte "Methode" zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro kritisiert. Diese werde von Frankreich "weder unterstützt noch gebilligt", sagte Macron während der Kabinettssitzung in Paris, wie Regierungssprecherin Maud Bregeon sagte. Ob Macron den US-Angriff als solchen kritisiert oder nur die Art und Weise, wie Maduro festgesetzt wurde, präzisierte die Regierungssprecherin nicht. "Wir verteidigen das Völkerrecht und die Freiheit der Völker", habe der Präsident gesagt.

    Die Äußerungen Macrons folgen einer gewissen Irritation in Frankreich auf die erste Reaktion des Präsidenten auf den US-Angriff auf Venezuela. Ohne jegliche Kritik über das Vorgehen der USA hatte Macron am Samstag erklärt, das venezolanische Volk könne sich freuen, von der Diktatur Maduros befreit worden zu sein. Dieser habe die Würde seines eigenen Volkes schwer verletzt, schrieb Macron auf der Plattform X.

    Kritik am Vorgehen der USA gab es zunächst nur von Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot. "Die Militäroperation, die zur Festnahme von Nicolás Maduro geführt hat, verstößt gegen den Grundsatz der Nichtanwendung von Gewalt, auf dem das Völkerrecht basiert", hatte Barrot am Samstag auf X mitgeteilt. "Frankreich erinnert daran, dass keine dauerhafte politische Lösung von außen aufgezwungen werden kann und dass souveräne Völker allein über ihre Zukunft entscheiden."

    Der unterschiedliche Blickwinkel des Präsidenten und des Außenministers auf das Geschehen in Venezuela hatte in Frankreich für Verwunderung gesorgt. Die Stellungnahme des Ministers sei mit dem Präsidenten abgestimmt gewesen, sagte die Regierungssprecherin./evs/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
