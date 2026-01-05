JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas vor den Jahreszahlen Anfang Februar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Akash Gupta berücksichtigt in seiner Einschätzung vom Montag die Großaufträge für den Windturbinenkonzern ebenso wie Wechselkurseffekte sowie seine jüngsten Gespräche mit dem Unternehmen. Änderungen an seinen Umsatz- und Margenannahmen für 2025/26 gebe es kaum, da der Anstieg der Schätzungen im Bereich Power Solutions die Kürzungen im Service-Bereich ausgleiche./rob/ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 24,29EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

