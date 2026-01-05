    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Eurokurs gibt zum US-Dollar weiter nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Kurs sinkt auf 1,1695 Dollar nach US-Angriff.
    • Anleger suchen sichere Anlagen, Dollar profitiert stark.
    • Enttäuschende US-Daten bremsen Dollar-Anstieg etwas.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag weiter gesunken. Nach dem US-Angriff auf Venezuela war der US-Dollar bei Anlegern stärker gefragt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,1695 Dollar gehandelt, nachdem sie am Freitag noch deutlich mehr als 1,17 Dollar gekostet hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1664 (Freitag: 1,1721) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8573 (0,8531) Euro.

    Nach Einschätzung von Marktbeobachtern steuerten die Anleger vermehrt sichere Anlagen an. Hiervon profitierte neben Gold auch der Dollar. Generell hielten sich die Kursreaktionen an den Finanzmärkten nach dem US-Angriff gegen Venezuela vom Wochenende aber überwiegend in Grenzen. Der gewaltsame Sturz des autokratischen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro sollte kurzfristig "kein größeres Kapitalmarktthema sein", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank.

    Gebremst wurde der Anstieg des Dollar am Nachmittag durch enttäuschende US-Konjunkturdaten, was die Kursverluste des Euro im Gegenzug ein Stück weit eingrenzte. Im Dezember hatte sich die Stimmung in der US-Industrie überraschend weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel den dritten Monat in Folge und erreichte den niedrigsten Wert seit Oktober 2024.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8676 (0,8719) britische Pfund, 182,93 (183,94) japanische Yen und 0,9289 (0,9296) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.447 Dollar. Das waren etwa 114 Dollar mehr als am Freitag./jkr/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    dpa-AFX
    Mehr anzeigen
