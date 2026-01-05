Venezuela verfÃ¼gt Experten zufolge mit etwa 300 Milliarden Barrel Ã¼ber die grÃ¶ÃŸten ErdÃ¶lreserven weltweit. US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach der Ã¼berraschenden Gefangennahme von Venezuelas Machthaber NicolÃ¡s Maduro durch die USA am Wochenende angekÃ¼ndigt, dass US-Konzerne in den kommenden Monaten MilliardenbetrÃ¤ge in den Wiederaufbau des venezolanischen Ã–lsektors investieren werden.

NEW YORK - Nach dem US-Angriff in Venezuela sind Aktien von Unternehmen der US-Ã–lindustrie krÃ¤ftig gestiegen. Profitieren konnten angesichts eines absehbar hohen Investitionsbedarf in dem Land am Montag vor allem die Papiere von AusrÃ¼stern, Anlagenherstellern und Dienstleistern von "Big Oil".

"Die Ã–lproduktion in Venezuela ist in den vergangenen Jahren dramatisch zurÃ¼ckgegangen", schrieb Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Es kÃ¶nne Jahre dauern und hohe Summen erfordern, um diesen Trend umzukehren. An den MÃ¤rkten fokussiere man daher auf die lÃ¤ngerfristigen AnlagemÃ¶glichkeiten.

Unter den Aktien der Ã–lmultis stiegen die Papiere von Chevron mit 4 Prozent am stÃ¤rksten. Sie erreichten den hÃ¶chsten Stand seit neun Monaten. Chevron ist das einzige groÃŸe US-Ã–lunternehmen, das derzeit in Venezuela noch vertreten ist. Deshalb werden dem Ã–l-Multi besonders gute Chancen eingerÃ¤umt, vom riesigen Potenzial in dem Land zu profitieren.

Weniger stark ausgeprÃ¤gt war die Fantasie der Anleger mit Blick auf Exxon Mobil und ConocoPhillips . Exxon Mobil lagen mit einem Prozent im Plus und ConocoPhillips mit 1,7 Prozent. Die groÃŸen Ã–l- und GasfÃ¶rderer dÃ¼rften zunÃ¤chst hohe Summen investieren in veraltete Anlagen beziehungsweise in neue ProduktionsstÃ¤tten.

Davon wiederum profitierten die Aktien groÃŸer AusrÃ¼ster und Zulieferer der Ã–lproduzenten. Die Papiere von Baker Hughes gewannen knapp fÃ¼nf Prozent. Halliburton stiegen sogar um 9 Prozent und SLB (vormals Schlumberger ) um 10 Prozent./bek/jkr/jha/

