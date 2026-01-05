Occidental Petroleum Aktie mit heftigem Kursrutsch - -6,31 % - 05.01.2026

Die Occidental Petroleum Aktie ist bisher um -6,31 % auf 34,67€ gefallen. Das sind -2,34 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,65 %, geht es heute bei der Occidental Petroleum Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Occidental Petroleum ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf die Produktion von Öl und Gas spezialisiert hat. Es hat eine starke Präsenz in den USA und international. Wichtige Konkurrenten sind ExxonMobil und Chevron. Das Unternehmen hebt sich durch seine Vorreiterrolle in der CO2-Abscheidung hervor.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Occidental Petroleum mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,24 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Occidental Petroleum Aktie damit um +8,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,09 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Occidental Petroleum um +5,41 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,73 % geändert.

Occidental Petroleum Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,79 % 1 Monat +1,09 % 3 Monate -3,24 % 1 Jahr -24,51 %

Informationen zur Occidental Petroleum Aktie

Es gibt 985 Mio. Occidental Petroleum Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,42 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nach der Entführung des Diktators Nicolás Maduro aus Venezuela, steigen am Montag die US-Öl-Aktien. Kein Wunder, denn US-Präsident Donald Trump machte eine folgenreiche Ankündigung.

Occidental Petroleum Aktie jetzt kaufen?

Ob die Occidental Petroleum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Occidental Petroleum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.