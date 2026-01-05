BofA: 2026 ist DAS Jahr steigender Dividenden

Für 2026 prognostiziert sie ein Dividendenwachstum von 8 Prozent, nach 7 Prozent im Jahr 2025.

Das Dividendenwachstum folgt historisch betrachtet dem Gewinnwachstum je Aktie (EPS) mit einem Abstand von rund drei Quartalen, erklärte Savita Subramanian, Leiterin der US-Aktien- und Quant-Strategie bei der Bank. Da der S&P 500 im Jahr 2025 voraussichtlich ein starkes EPS-Wachstum verzeichnet hat, dürfte das Dividendenwachstum entsprechend nachziehen, so Subramanian.

"Unternehmen haben reichlich Spielraum für Dividendenerhöhungen, da die Ausschüttungsquote des S&P 500 mit rund 30 Prozent nahe einem Rekordtief liegt", schreibt sie am Mittwoch in einer Mitteilung. "Wir glauben, dass wir uns in einer Welt befinden, in der Dividenden künftig einen größeren Beitrag zur Rendite leisten werden als im vergangenen Jahrzehnt."

In diesem Umfeld rät Subramanian Anlegern, gezielt nach Aktien mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite zu suchen, die jedoch nicht überdehnt sind.

Um solche Titel zu identifizieren, analysierten Subramanian und ihr Team zunächst Unternehmen aus dem Russell-1000-Index. Anschließend berechneten und sortierten sie die Aktien nach ihrer Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate, wobei das Screening monatlich aktualisiert wird.

Zu den Aktien auf der aktuellen Liste der Bank of America zählen unter anderem:

Anleger können bei Reynolds Consumer Products derzeit eine attraktive Dividendenrendite von rund 4 Prozent erzielen.

Der Hersteller von Hefty-Müllbeuteln und Reynolds Wrap übertraf im Oktober laut FactSet im dritten Quartal die Umsatzerwartungen. Auch das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) lag über den Prognosen, der bereinigte Gewinn je Aktie blieb leicht unter den Erwartungen.

Reynolds behauptet sich trotz eines herausfordernden Marktumfelds, erklärte CEO Scott Huckins im Rahmen der Zahlenvorlage.

Die Aktie wird laut FactSet im Durchschnitt mit "Overweight" bewertet und bietet ein Kurspotenzial von rund 20 Prozent zum mittleren Analystenziel. Auf Jahressicht liegt das Papier rund 14 Prozent im Minus.

Auch Macy’s schaffte es auf die Liste. Der US-Warenhauskonzern verzeichnete im Dezember das stärkste Wachstum seit mehr als drei Jahren. Der bereinigte Gewinn im dritten Geschäftsquartal lag bei 9 Cent je Aktie, Analysten laut LSEG mit einem Verlust von 14 Cent gerechnet hatten. Auch der Umsatz übertraf die Erwartungen.

Zudem hob Macy’s seine Jahresprognose für Umsatz und Gewinn an, zeigte sich jedoch vorsichtig mit Blick auf die Konsumausgaben während der Feiertage.

Der Konzern befindet sich mitten in einem Turnaround-Programm, das unter anderem Investitionen in Personal sowie die Schließung schwächer laufender Filialen umfasst.

Die Aktie wird im Schnitt mit Halten bewertet und weist laut FactSet ein Abwärtspotenzial von rund 5 Prozent zum durchschnittlichen Kursziel auf. Die Dividendenrendite beträgt 3,2 Prozent, der Kurs legte in den vergangenen zwölf Monaten um etwa 37 Prozent zu.

Die Aktie von Prologis ist in den vergangenen zwölf Monaten um fast 24 Prozent gestiegen und bietet eine Dividendenrendite von 3,1 Prozent. Der auf Logistikimmobilien und E-Commerce-Zentren spezialisierte REIT hatte im Oktober seine FFO-Prognose für 2025 angehoben. Der operative Cashflow (Funds from Operations) ist eine zentrale Kennzahl für Immobiliengesellschaften.

Nach einer Phase mit höheren Leerständen ziehe das Geschäft wieder an, sagte CEO Hamid Moghadam nach Vorlage der Zahlen im Oktober.

"Wir befinden uns derzeit am Tiefpunkt“, so Moghadam. "Gleichzeitig sehen wir bereits erste Anzeichen, dass Unternehmen wieder größere Flächen anmieten – insbesondere die starken Marktteilnehmer." Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit Overweight.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion