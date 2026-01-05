US-Anleihen gefragt nach Angriff der USA auf Venezuela

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Montag gestiegen. Nach dem US-Angriff auf Venezuela waren vergleichsweise sichere Anlagen wie US-Anleihen etwas stärker gefragt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,15 Prozent auf 112,38 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,17 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer stärkeren Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen, zu denen neben Gold auch US-Staatsanleihen zählen. Hintergrund ist der US-Angriff auf Venezuela vom Wochenende und die Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die Vereinigten Staaten.