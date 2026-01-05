    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht
    US-Anleihen gefragt nach Angriff der USA auf Venezuela

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihen-Kurse steigen nach Venezuela-Angriff.
    • T-Note-Future steigt um 0,15% auf 112,38 Punkte.
    • Schwache Konjunkturdaten dämpfen wirtschaftliche Stimmung.
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Montag gestiegen. Nach dem US-Angriff auf Venezuela waren vergleichsweise sichere Anlagen wie US-Anleihen etwas stärker gefragt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,15 Prozent auf 112,38 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,17 Prozent.

    Marktbeobachter sprachen von einer stärkeren Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen, zu denen neben Gold auch US-Staatsanleihen zählen. Hintergrund ist der US-Angriff auf Venezuela vom Wochenende und die Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die Vereinigten Staaten.

    Generell hielten sich die Kursreaktionen an den Finanzmärkten aber überwiegend in Grenzen. Der gewaltsame Sturz von Maduro sollte kurzfristig "kein größeres Kapitalmarktthema sein", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank.

    Auftrieb erhielten die Kurse der US-Anleihen zudem durch überraschend schwache Konjunkturdaten aus den USA. Im Dezember hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben des Landes überraschend weiter verschlechtert. Er liegt weiter unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet./jkr/jha/






    dpa-AFX
