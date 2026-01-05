Nexus Uranium: Jetzt bei der 'Better In Our Back Yard'-Koalition dabei
Nexus Uranium Corp. setzt ein klares Zeichen: Mit dem Beitritt zur „Better In Our Back Yard“-Koalition rückt verantwortungsvolle Uranentwicklung in Nordamerika in den Fokus.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Nexus Uranium Corp. ist der "Better In Our Back Yard"-Koalition (BIOBY) beigetreten, die sich für verantwortungsvolle industrielle Entwicklung in den USA einsetzt.
- Die Mitgliedschaft betont Nexuses Engagement für die Gemeinschaft und die verantwortungsvolle Erschließung von Mineralien, insbesondere im Rahmen des Projekts Chord in South Dakota.
- BIOBY unterstützt Projekte, die ökologische Verantwortung, wirtschaftlichen Nutzen und Zusammenarbeit mit Gemeinden fördern, was mit Nexuses Zielen übereinstimmt.
- Nexus strebt die Teilnahme am "FAST-41-Programm" an, um Genehmigungsprozesse für Infrastrukturprojekte zu beschleunigen, was für Uranprojekte von Vorteil sein könnte.
- CEO Jeremy Poirier betont, dass verantwortungsvolle Uranerschließung sowohl der Gemeinschaft als auch der nationalen Energiesicherheit dient.
- Nexus Uranium Corp. konzentriert sich auf Uranprojekte in Nordamerika und besitzt mehrere Projekte in den USA und Kanada.
Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,44 % im
Plus.
-0,81 %
-1,18 %
+59,26 %
+1.430,49 %
+429,54 %
+541,62 %
-77,51 %
+337,50 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte