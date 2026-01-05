Deutsche Anleihen legen zu - Unsicherheit nach US-Angriff auf Venezuela stützt
- Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen steigt stark.
- Euro-Bund-Future klettert um 0,29 Prozent.
- Schwache US-Konjunkturdaten stützen Anleihenmarkt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag von einer stärkeren Nachfrage nach sicheren Anlagen profitiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,29 Prozent auf 127,40 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,87 Prozent.
Neben Gold waren auch deutsche Bundesanleihen bei Investoren als sichere Anlagehäfen gefragt. Hintergrund ist der US-Angriff auf Venezuela vom Wochenende und die Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die Vereinigten Staaten.
Zudem stützten überraschend schwache US-Konjunkturdaten die Nachfrage nach den Festverzinslichen. Im Dezember hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der größten Volkswirtschaft der Welt weiter verschlechtert. Der entsprechende Indexwert bleibt unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.
Weitere wichtige Wirtschaftsdaten werden am Dienstag erwartet. Dann werden die Inflationsdaten für Deutschland für Aufmerksamkeit sorgen. Am Freitag richtet sich der Fokus auf die monatlichen Arbeitsmarktzahlen aus den USA, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed wichtig sind./jkr/jha/
Wer bitte schreibt denn so einen - sorry Quatsch?
Venezuela autark betrachtet hat vielleicht keinen Einfluss auf Gold. Aber es zeigt doch:
Das gestern war keine "Konsolidierung", wie sie sich typischerweise in überhitzten Märkten von Zeit zu Zeit einstellt. Das war eine konzertierte Aktion der Shorties, die den dramatisch Short-Squeeze mit großem Aufwand stoppen wollten und dies für gut einen Tag geschafft haben. Was spricht für eine solche konzertierte Aktion?
- Es gab große Kursrücksetzer ohne irgendeine auslösende Nachricht.
- Der Zeitpunkt lässt vermuten, dass die Edelmetallpreise aus Sicht der Shorties die Quartalszahlen oder gar die Jahresabschlüsse versauen könnten.
- Wer Gewinne vor den handelsschwachen Feiertagen mitnehmen und nicht unter dem Weihnachtsbaum Kurs verfolgen wollte, hat dies schon vor Weihnachten getan.
- Die Kursrückgänge war kein allmähliches Abbrökeln, wie es sich bei Gewinnmitnahmen zeigt, sondern waren steil, was für eine hohe Zahl gleichzeitig erteilter Verkaufsorder spricht.
- Gegen Abend ging den Shorties dann die Kraft aus und heute gehen die Edelmetallmärkte schon wieder überdurchschnittlich schnell nach oben. Die Kurssteigerungen heute sind demgegenüber "gesund", weil sie nicht sprunghaft binnen weniger Minuten, sondern über viele Stunden am Tag ablaufen - wie es halt normalem Marktverhalten entspricht, wenn Anleger zwischenzeitlich günstigere Kurse zum Einstieg nutzen.