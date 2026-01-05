    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    Deutsche Anleihen legen zu - Unsicherheit nach US-Angriff auf Venezuela stützt

    Für Sie zusammengefasst
    • Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen steigt stark.
    • Euro-Bund-Future klettert um 0,29 Prozent.
    • Schwache US-Konjunkturdaten stützen Anleihenmarkt.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag von einer stärkeren Nachfrage nach sicheren Anlagen profitiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,29 Prozent auf 127,40 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,87 Prozent.

    Neben Gold waren auch deutsche Bundesanleihen bei Investoren als sichere Anlagehäfen gefragt. Hintergrund ist der US-Angriff auf Venezuela vom Wochenende und die Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die Vereinigten Staaten.

    Zudem stützten überraschend schwache US-Konjunkturdaten die Nachfrage nach den Festverzinslichen. Im Dezember hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der größten Volkswirtschaft der Welt weiter verschlechtert. Der entsprechende Indexwert bleibt unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

    Weitere wichtige Wirtschaftsdaten werden am Dienstag erwartet. Dann werden die Inflationsdaten für Deutschland für Aufmerksamkeit sorgen. Am Freitag richtet sich der Fokus auf die monatlichen Arbeitsmarktzahlen aus den USA, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed wichtig sind./jkr/jha/




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
