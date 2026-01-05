    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kanzler tauscht überraschend Büroleiter aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz tauscht Büroleiter Jacob Schrot überraschend aus.
    • Philipp Birkenmaier übernimmt Kanzlerbüro-Leitung.
    • Merz will wirtschaftliche Kompetenz im Team stärken.
    Kanzler tauscht überraschend Büroleiter aus
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Acht Monate nach seinem Amtsantritt hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine erste personelle Veränderung in einem engsten Umfeld vorgenommen und überraschend seinen Büroleiter ausgetauscht. Nachfolger von Jacob Schrot wird der bisherige Bundesgeschäftsführer der CDU, Philipp Birkenmaier. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit. Birkenmaier werde zeitnah die Leitung des Kanzlerbüros übernehmen und die tägliche Arbeit des Bundeskanzlers organisieren.

    Der 35-Jährige Schrot galt als einer der engsten Vertrauten von Merz und war bereits sein Büroleiter zu dessen Zeit als Fraktionschef. Nach vier Jahren Zusammenarbeit in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und im Bundeskanzleramt trennten sich die beiden nun "im gegenseitigen Einvernehmen", wie es hieß.

    Merz stärkt wirtschaftspolitische Kompetenz

    Dem Vernehmen nach will Merz mit dem Schritt in seinem Umfeld die wirtschafts- und innenpolitische Kompetenz stärken. Birkenmaier verfüge über langjährige Erfahrung in Regierung, Fraktion und der Partei und sei bestens im politischen Berlin vernetzt, hieß es.

    Er war von 2007 bis 2012 im Bundeskanzleramt tätig, anschließend arbeitete er als Geschäftsführer des Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsbundestagsfraktion. Der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) holte Birkenmaier 2019 in sein Ministerium. Nach dem Regierungswechsel verantwortete Birkenmaier dann ab 2022 in der CDU-Zentrale gemeinsam mit Generalsekretär Carsten Linnemann den Prozess für ein neues Grundsatzprogramm der Partei. Seit Juli 2024 ist er Bundesgeschäftsführer der CDU.

    Schrot sucht "neue berufliche Herausforderungen"

    Schrot hat dagegen ein außenpolitisches Profil. Zu seinen Hauptaufgaben zählte in seinen acht Monaten als Büroleiter der Aufbau des neuen Nationalen Sicherheitsrats. Der soll nun zunächst vom außenpolitischen Berater des Kanzlers, Günter Sautter, geleitet werden.

    Schrot sagte laut Mitteilung: "Nach intensiven zehn Jahren in der Bundespolitik möchte ich mich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Dem Bundeskanzler werde ich dabei persönlich eng verbunden bleiben."

    Wichtiges Jahr für Merz

    2026 könnte ein wegweisendes Jahr für Merz werden. Kernziel der Regierung ist es, dass die Wirtschaft in Deutschland nach einer langen Schwächephase wieder anspringt. Außerdem hat Merz grundlegende Reformen der Sozialsysteme versprochen. Dies könnte aber noch zu Konflikten mit dem Koalitionspartner SPD führen. In Umfragen wird die Arbeit der Regierung schlecht bewertet.

    Merz dankte Schrot für dessen "unermüdlichen Einsatz", die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die herausragende Unterstützung beim Start der neuen Regierung./hoe/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kanzler tauscht überraschend Büroleiter aus Acht Monate nach seinem Amtsantritt hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine erste personelle Veränderung in einem engsten Umfeld vorgenommen und überraschend seinen Büroleiter ausgetauscht. Nachfolger von Jacob Schrot wird der bisherige …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     