    Der Börsen-Tag

    DAX & Dow im Rallye-Modus: Tech-Werte zünden Kursfeuerwerk

    Die Börsen zeigen sich heute von ihrer freundlichen Seite: Deutsche und US-Indizes legen spürbar zu, Technologiewerte glänzen besonders – doch nicht alle Aktien profitieren gleichermaßen.

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute durchweg freundlich entwickelt und verzeichnen teils deutliche Kursgewinne. In Deutschland liegen alle großen Indizes im Plus, wobei vor allem Technologiewerte hervorstechen. Der DAX notiert aktuell bei 24.881,66 Punkten und gewinnt 1,32 Prozent. Damit setzt der deutsche Leitindex seinen Aufwärtstrend fort und zeigt eine breite Kaufbereitschaft quer durch die Standardwerte. Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Unternehmen abbildet, steigt sogar um 1,51 Prozent auf 31.430,07 Punkte und entwickelt sich damit etwas stärker als der DAX. Der Nebenwerteindex SDAX legt um 1,16 Prozent auf 17.532,17 Punkte zu und bleibt damit leicht hinter DAX und MDAX zurück, bleibt aber klar im positiven Terrain. Besonders dynamisch präsentiert sich der TecDAX: Der Technologieindex klettert um 2,26 Prozent auf 3.708,75 Punkte und ist damit der Tagesgewinner unter den deutschen Indizes. Die starke Entwicklung deutet auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Technologie- und Wachstumswerten hin. Auch an den US-Börsen ist die Stimmung positiv. Der Dow Jones steigt um 1,47 Prozent auf 49.086,75 Punkte und liegt damit prozentual etwas vor dem DAX. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,86 Prozent auf 6.917,26 Punkte und bleibt damit hinter den großen deutschen Indizes zurück. Im transatlantischen Vergleich zeigen sich deutsche Standard- und Mid Caps heute etwas stärker, während die Technologiewerte hierzulande mit dem TecDAX besonders deutlich zulegen.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 9,12%. Infineon Technologies folgt mit einem Plus von 4,56%, während Siemens Energy mit 3,66% ebenfalls positive Werte verzeichnet.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu haben die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen. Mercedes-Benz Group fällt um 2,33%, Porsche Holding SE um 2,45% und Volkswagen (VW) Vz verzeichnet den stärksten Rückgang mit -2,78%.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen die Topwerte RENK Group mit 9,05% und HENSOLDT mit 8,08% hervor. AIXTRON rundet die Liste mit einem Anstieg von 5,01% ab.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Delivery Hero mit einem Rückgang von 6,13%. Wacker Chemie und TRATON folgen mit -1,90% und -1,97%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX sind Secunet Security Networks mit 7,57% und SILTRONIC AG mit 7,25% die Spitzenreiter. SUESS MicroTec kann ebenfalls mit 5,57% punkten.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind Alzchem Group mit -2,42%, Energiekontor mit -4,21% und HelloFresh, das mit einem Rückgang von 5,81% den stärksten Verlust verzeichnet.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX führt HENSOLDT mit 8,08%, gefolgt von SILTRONIC AG mit 7,25% und SUESS MicroTec mit 5,57%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind Eckert & Ziegler mit -0,99% sowie Evotec und Deutsche Telekom, die beide einen Rückgang von -1,40% verzeichnen.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones dominieren Chevron Corporation mit 4,59%, Caterpillar mit 3,61% und Goldman Sachs Group mit 3,55% die Topwerte.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones umfassen Verizon Communications mit -1,30%, Johnson & Johnson mit -2,55% und Amgen mit -2,64%.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 werden von Schlumberger mit 9,20% angeführt, gefolgt von Halliburton mit 8,21% und Valero Energy mit 7,51%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Rückgänge, angeführt von Expand Energy Corporation mit -4,85%, Devon Energy mit -4,89% und AbbVie mit -4,96%.


