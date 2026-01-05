Wirtschaft
Dax schließt mit Rekordwert - Anleger setzen auf Öl und Rüstung
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax einen neuen historischen Höchststand erreicht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.868 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Besonders positiv entwickelten sich die Aktien von Rheinmetall, Infineon und Siemens Energy. Verluste gab es dagegen bei den Papieren der Autobauer. Am unteren Ende der Kursliste tummelten sich Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz.
"Solange militärische Konflikte regional begrenzt bleiben und keine Eskalationen zwischen den Weltmächten auslösen, kann die Börse, so hart es klingt, damit leben", sagte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets. "Nach dem Angriff der USA auf Venezuela gaben die Kurse am Wochenende auf außerbörslichen Plattformen zunächst noch etwas nach, zum offiziellen Handelsstart in die erste volle Handelswoche des Börsenjahres 2025 aber wurde dieses Thema schon wieder abgehakt."
"Im Gegenteil: Die Investoren schauen in die Zukunft und rechnen mit einem höheren Ölangebot zu entsprechend günstigeren Preisen, sollte sich Venezuela unter amerikanischem Einfluss dem Weltmarkt wieder mehr öffnen. Das Recht des Stärkeren regiert in diesen Tagen auf der Welt und Macht wird über Moral gestellt - dieses Credo ist schon lange kein Gift für den Aktienmarkt mehr."
"Auch in Frankfurt sprang der Dax mit dem Rückenwind von den internationalen Börsen auf ein neues Rekordhoch und legte damit einen blitzsauberen Start in dieses Börsenjahr aufs Parkett. Liefern auch in diesem Jahr die ersten fünf Handelstage eine Indikation für das Gesamtjahr, hat der Index mit dem heutigen Tag ein gutes Stück vorgelegt. Folgen nun Anschlusskäufe statt Gewinnmitnahmen, steht einem schnellen Anstieg auf 25.000 Punkte nicht mehr viel im Weg. Allen voran bleiben in diesen Tagen Rüstungsaktien gefragt, Rheinmetall sticht mit einem Plus von über acht Prozent heraus."
"Alles in allem bleibt es aber dabei: Kommt die deutsche Wirtschaft nicht bald in Fahrt, dürfte auch auf dem Dax der Deckel bleiben und solche dynamischen Ausbrüche nach oben schnell wieder abverkauft werden. Und hier sprechen die jüngst veröffentlichten Indikatoren noch eine eindeutige Sprache", sagte Romar.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1716 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8535 Euro zu haben.
Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.444 US-Dollar gezahlt (+2,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 121,94 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 61,57 US-Dollar, das waren 82 Cent oder 1,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursprognose von Rheinmetall vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen. Nutzer sehen US‑Neuausrichtung und Großaufträge als Kurstreiber, erwarten Anstiege bis bzw. über das ATH (~2000€; in Extremen 5000€), verweisen auf Marktkapitalisierung (~75 Mrd.€) und Vergleiche zu Wettbewerbern. Diskutiert werden technische Trendfortsetzung, viele 1‑Stück‑Trades auf Gettex und Risiken wie Kapitalverzehr.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Friseuse schrieb gestern 12:32
EU-Europa hat ein BIP von 18 Billionen und Deutschland bringt 4,3 Billionen € auf die Waage, es besteht auch aus der Risikokonkretisierung überhaupt kein Grund Russlands Kalkül einer kriegsökonomischen Durchsetzung weiter eine Chance zu lassen.
Die historische Notwendigkeit haben selbst Teile der SPD mit der Zeitenwende von Scholz in der Richtung richtig begriffen, die Zeit von ignoranter Säuseldiplomatie und einem fatalen Risikoaufbau (Schröder,Steinmeier) ist vorbei und jetzt gilt es historisch zielführend zu werden. Inzwischen führt Russland als "hybrid" verniedlichte Kriegsansätze offen erkennbar selbst bei uns aus, da wird es Entscheidungsträgern weiter zu Entscheidungen und Handlung befähigen.
Hier reden wir über eine Marktkapitalisierung von 75 Mrd.€, bei Hensoldt immer noch deutlich unter 10 Mrd. Für das akut zentrale Thema ist das wenig, besteht deutlich Luft nach oben. Eine Raytheon allein bringt es über 200 Mrd$.
5000€ für die Aktie hier wirkt gefühlt viel, macht gut 200 Mrd€ Marktkapitalisierung und ist charttechnisch im mittelfristigen Trendfortsetzungsrahmen oben und noch vor Übertreibung. Im Jahreszyklus steht auch Hausse an, ich glaube die 5000€ bald selbst. Dann ist auch schön, die Mission erfüllt und der Frieden in Europa kann kommen.
Allen ein gutes 2006 und vor allem Gesundheit, Glück und mögen sich Wünsche erfüllen.
sebaldo schrieb 03.01.26, 10:33
Jetzt sind wir hier schon so weit, dass jeder kriegerische Akt auf der Welt bejubelt wird, weil es angeblich gut für den Kurs von Rheinmetall ist. Traurig. 😕😕
Thorcania schrieb 01.01.26, 10:17
Die Anmerkung kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich lese hier durchaus oft Argumente der Bullenfraktion, auch harte Fakten und Zahlen. Dagegen wirken die Erwiderungen von bestimmten Usern wie Getrolle, weil nur Bauchi Bauchi. Kritik ist wichtig, fundierte erst recht. Aber diese Wahrnehmung jetzt ist schon selektiv.
