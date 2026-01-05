UBS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 325 auf 280 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kursrückgang der Aktie um 41 Prozent im Vergleich zu den Höchstständen von Mitte September spiegele eine deutliche Verschlechterung des Anlegervertrauens wider, schrieb Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Vertrauen habe sich sowohl bezüglich der Aussichten von Oracle als auch mit Blick auf OpenAI und den gesamten OpenAI-Boom eingetrübt./rob/ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 166,5EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 17:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 325

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00 $ , was eine Steigerung von +45,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer