UBS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 325 auf 280 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kursrückgang der Aktie um 41 Prozent im Vergleich zu den Höchstständen von Mitte September spiegele eine deutliche Verschlechterung des Anlegervertrauens wider, schrieb Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Vertrauen habe sich sowohl bezüglich der Aussichten von Oracle als auch mit Blick auf OpenAI und den gesamten OpenAI-Boom eingetrübt./rob/ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 166,5EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 17:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Karl Keirstead
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 325
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
