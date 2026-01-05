    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarvana Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Carvana Registered (A)

    Deutlicher Kurssprung bei der Carvana Registered (A) Aktie - 05.01.2026

    Am 05.01.2026 ist die Carvana Registered (A) Aktie, bisher, um +8,02 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Carvana Registered (A) Aktie.

    Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance

    Carvana revolutioniert den Gebrauchtwagenmarkt durch eine innovative Online-Plattform, die den Kaufprozess vereinfacht und den Kundenkomfort erhöht.

    Carvana Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Carvana Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,02 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Carvana Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +6,57 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carvana Registered (A) Aktie damit um -8,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Carvana Registered (A) einen Rückgang von -5,90 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,82 % geändert.

    Carvana Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,09 %
    1 Monat +0,10 %
    3 Monate +6,57 %
    1 Jahr +97,82 %

    Informationen zur Carvana Registered (A) Aktie

    Es gibt 141 Mio. Carvana Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,74 Mrd.EUR € wert.

    Carvana Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Carvana Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carvana Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carvana Registered (A)

    +7,11 %
    -8,06 %
    -0,04 %
    +6,33 %
    +99,01 %
    +7.086,15 %
    +75,58 %
    +4.492,07 %
    ISIN:US1468691027WKN:A2DPW1



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
