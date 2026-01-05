    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsDiesel RohstoffvorwärtsNachrichten zu Diesel
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundeswehr betankt Notstromaggregate in Berlin

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeswehr übernimmt Betankung von Notstromaggregaten.
    • 18.000 Liter Diesel und Personal für Berlin bereitgestellt.
    • Fokus auf Versorgung von Pflegeeinrichtungen bis Donnerstag.
    Bundeswehr betankt Notstromaggregate in Berlin
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr soll wegen des Stromausfalls im Südwesten Berlins die Betankung von Notstromaggregaten übernehmen. Dazu sei am Montag ein Hilfeleistungsantrag des Landes Berlin eingegangen, erklärte eine Sprecherin des Operativen Führungskommandos auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Einsatz sollte noch am Abend beginnen.

    Gegenstand des Antrags sei die Bereitstellung von etwa 18.000 Litern Diesel einschließlich eines Tankfahrzeugs sowie Personal im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, erklärte sie weiter. Die Bedienmannschaften sollen demnach "schichtfähig" sein. "Besonderer Fokus liegt dabei auf der Versorgung von Pflegeeinrichtungen", teilte sie mit. Der Einsatz sei gemäß des Amtshilfeantrages zunächst bis Donnerstag, 23.00 Uhr vorgesehen.

    Der Anschlag auf Kabel, zu dem sich Linksextremisten bekannt haben, sorgt seit dem frühen Samstagmorgen für einen großen Stromausfall. Zunächst waren 45.000 Haushalte und mehr als 2.200 Unternehmen betroffen, inzwischen erhalten etwa 15.000 Kunden wieder Energie.

    Der Betreiber Stromnetz Berlin versucht, die zerstörten Starkstromleitungen so schnell wie möglich zu reparieren. Angekündigt war die komplette Behebung des Schadens bis Donnerstag. Betroffen sind die Stadtteile Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde./cn/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bundeswehr betankt Notstromaggregate in Berlin Die Bundeswehr soll wegen des Stromausfalls im Südwesten Berlins die Betankung von Notstromaggregaten übernehmen. Dazu sei am Montag ein Hilfeleistungsantrag des Landes Berlin eingegangen, erklärte eine Sprecherin des Operativen Führungskommandos …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     