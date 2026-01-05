Maduro vor Gericht in New York
Für Sie zusammengefasst
- Maduro und Ehefrau vor Gericht in New York erschienen.
- Erstmals Anhörung für Maduro, 63 Jahre alt.
- Bericht von der "New York Times" aus dem Gerichtssaal.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX) - Der von den USA gefangen genommene venezolanische Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau sind einem Gericht in New York vorgeführt worden. Der 63 Jahre alte Maduro wird am Mittag (Ortszeit) erstmals angehört, aus dem Gerichtsaal berichtete unter anderem die "New York Times"./mj/DP/jha
