Venezuelas Staatschef Maduro plädiert auf nicht schuldig
Für Sie zusammengefasst
- Maduro plädiert vor Gericht auf nicht schuldig.
- Angeklagt wegen Drogendelikten in den USA.
- Anhörung fand in New York statt.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX) - Der von den USA gefangen genommene venezolanische Staatschef Nicolás Maduro hat vor einem New Yorker Gericht auf nicht schuldig plädiert. Das berichtete unter anderem die "New York Times" aus dem Gerichtssaal, wo der wegen Drogendelikten angeklagte 63-Jährige am Mittag (Ortszeit) zu einer ersten Anhörung vorgeführt wurde./fsp/DP/jha
