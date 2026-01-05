UBS stuft NIKE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Jüngste Markterhebungen sprächen für den US-Hersteller von Sportbekleidung, schrieb Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke zeige unverändert Stärke und die erhobenen Daten verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 01:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 55,26EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jay Sole

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

