UBS stuft NIKE INC auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Jüngste Markterhebungen sprächen für den US-Hersteller von Sportbekleidung, schrieb Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke zeige unverändert Stärke und die erhobenen Daten verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 01:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 55,26EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jay Sole
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
